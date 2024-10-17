سياسة | عربي | سوريا

ضربة إسرائيلية تستهدف اللاذقية السورية وتؤدي لاندلاع حرائق

17 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
12

القاهرة:  ذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أن ضربة إسرائيلية استهدفت مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس.

وأضافت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حرائق، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الضربة أدّت إلى “إصابة مدنيين اثنين بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة”.

وذكر تلفزيون النظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدّت لأهداف إسرائيلية في أجواء اللاذقية.

وتشن إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها كثفت مثل هذه الضربات منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على إسرائيل.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول جوبا فلسطين:
    أكتوبر 17, 2024 الساعة 2:02 م

    روسيا تهيئ نفسها لما بعد ايران والأسد .
    ولكنها في نفس الوقت تؤمن حصتها من الكعكة السورية . وكالعادة الأسد مفعول به .
    السؤال الذي يراودني من هي البلد التي ستتخلص منه .
    هل هي روسيا أم ايران أم الصهاينة الذي حمى كيانهم الغاصب طوال السنين الفائتة ؟؟
    الأيام ستخبرنا !! ولكن متاكد ان نهايته ستكون قريبة جداً جداً .

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

لماذا يتهم أنصار ترامب عملاء الموساد ودعاة الحرب بمحاولة تخريب المحادثات مع إيران؟
منذ 8 ساعات
إيران تتهم إسرائيل بالسعي “لتقويض” المباحثات النووية مع الولايات المتحدة
21 - أبريل - 2025
تل أبيب بين منجل “حماس” ومطرقة نتنياهو.. خيبة أمل إسرائيلية متصاعدة من استمرار الحرب دون نتائج
20 - أبريل - 2025
نتنياهو يتعهّد بمنع إيران من حيازة السلاح النووي
19 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية