ضربة إسرائيلية تستهدف اللاذقية السورية وتؤدي لاندلاع حرائق

القاهرة: ذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أن ضربة إسرائيلية استهدفت مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس.

وأضافت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حرائق، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

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انفجارات ضخمة في مستودعات الصواريخ التابعة للميليشيات الايرانية في مدينة اللاذقية غرب سوريا جراء غارات اسرائيلية #سوريا #اللاذقية pic.twitter.com/WzDR6IOEze — أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) October 17, 2024

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الضربة أدّت إلى “إصابة مدنيين اثنين بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة”.

وذكر تلفزيون النظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدّت لأهداف إسرائيلية في أجواء اللاذقية.

وتشن إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها كثفت مثل هذه الضربات منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على إسرائيل.

(رويترز)