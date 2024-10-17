ضربة إسرائيلية تستهدف اللاذقية السورية وتؤدي لاندلاع حرائق

القاهرة: ذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أن ضربة إسرائيلية استهدفت مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس.
وأضافت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حرائق، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.
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انفجارات ضخمة في مستودعات الصواريخ التابعة للميليشيات الايرانية في مدينة اللاذقية غرب سوريا جراء غارات اسرائيلية #سوريا #اللاذقية pic.twitter.com/WzDR6IOEze
— أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) October 17, 2024
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الضربة أدّت إلى “إصابة مدنيين اثنين بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة”.
وذكر تلفزيون النظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدّت لأهداف إسرائيلية في أجواء اللاذقية.
وتشن إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها كثفت مثل هذه الضربات منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على إسرائيل.
(رويترز)
روسيا تهيئ نفسها لما بعد ايران والأسد .
ولكنها في نفس الوقت تؤمن حصتها من الكعكة السورية . وكالعادة الأسد مفعول به .
السؤال الذي يراودني من هي البلد التي ستتخلص منه .
هل هي روسيا أم ايران أم الصهاينة الذي حمى كيانهم الغاصب طوال السنين الفائتة ؟؟
الأيام ستخبرنا !! ولكن متاكد ان نهايته ستكون قريبة جداً جداً .