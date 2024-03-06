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سوريا: عشرات القتلى والجرحى في هجوم على جامعي فطر الكمأة في دير الزور

6 - مارس - 2024

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دمشق: سقط عشرات القتلى والجرحى في استهداف مسلحين لعمال يجمعون فطر الكمأة في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وقالت مصادر محلية في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء أنه لم يجر الوقوف حتى الآن على العدد الحقيقي للقتلى والجرحى و”أن عددا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المنطقة وعادت فارغة”.
وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن ” المنطقة التي وقع بها الاستهداف هي منطقة كباجب حوالي 30 كم جنوب مدينة دير الزور على طريق تدمر وهي بادية وخالية من السكان وجاري البحث لمعرفة المنطقة التي قدم منها العمال”.
وقالت مصادر محلية في دير الزور ” إن عمالا يقومون بجمع فطر الكمأة تعرضوا لهجوم في منطقة كباجب، وبحسب المعلومات الأولية فإن عدد القتلى أكثر من 30 قتيلاً و35 جريحا و11 مفقودا ‏وجميعهم من قبيلة البوسريا في ريف دير الزور الغربي”.
وتشهد مناطق ريف دير الزور سنوياً حوادث مشابهة حيث يتعرض عمال جمع فطر الكمأة لهجوم من قبل مسلحين في بادية دير الزور.
(د ب أ)

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