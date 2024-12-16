سوريا.. مرفأ اللاذقية يستعد لاستئناف العمل بعد إزالة الأنقاض- (صور)

اللاذقية: تخطط حكومة تصريف الأعمال السورية لإعادة افتتاح مرفأ محافظة اللاذقية (غرب) الأسبوع المقبل، بعد انتهاء أعمال التنظيف وإزالة الأنقاض الناجمة عن غارة جوية شنتها إسرائيل قبل أيام.

ورصد فريق الأناضول من الجو حطام أسطول نظام الأسد المخلوع، الذي نجم عن غارة إسرائيلية في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فضلا عن الأعمال التي تقوم بها فرق حكومة تصريف الأعمال لإعداد المرفأ للعمل من جديد.

وشارفت الأعمال التي أطلقتها حكومة تصريف الأعمال السورية لتنظيف مرفأ اللاذقية وإزالة الأنقاض، على النهاية، ويتوقع أن يتم استئناف الخدمات في المرفأ اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية والمنشآت العسكرية في سوريا عبر مهاجمة مئات النقاط خلال الـ48 ساعة التي تلت الإطاحة بنظام الأسد على يد الفصائل السورية.

وتدعي إسرائيل أن أسلحة جيش النظام السابق المتبقية يمكن أن تستخدمها الحكومة السورية الجديدة كتهديد ضدها.

(الأناضول)