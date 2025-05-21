سوريا.. مسلحون يعتدون على محافظ السويداء لإطلاق سراح سجين

دمشق: أعلنت وزارة الإعلام السورية أن جماعة مسلحة اقتحمت مكتب محافظ السويداء مصطفى البكور لإخراج أحد المطلوبين.

وقالت العلاقات العامة في الوزارة في بيان لها إن ” مجموعة مسلحة خارجة عن القانون اقتحمت مبنى محافظة السويداء بهدف إخراج المدعو راغب قرقوط المتهم بسرقة سيارات، والمجموعة كانت بقيادة المدعو طارق المغوش وآخرين واقتحموا مبنى المحافظة خلال وجود المحافظ”.

وأضاف البيان أن المهاجمين “أشهروا الأسلحة بوجه المحافظ والموظفين وجرى إطلاق سراح الموقوف تحت ضغط السلاح”.

وأكد بيان وزارة الإعلام أن ” فصائل السويداء الوطنية تدخلت على إثر الحادثة وعملت على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان وفرض القانون… إن حماية الأمن في المحافظة هو خيار لا رجعة فيه، ولن نتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة”.

(د ب أ)