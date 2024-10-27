سوريا.. مسيّرات انتحارية مجهولة تستهدف قاعدتين للقوات الأمريكية

الرقة- سوريا: استهدف هجوم بطائرات مسيّرة انتحارية مجهولة قاعدتين كبيرتين للقوات الأمريكية في محافظتي دير الزور وحمص السوريتين.

وقالت مصادر محلية، إن قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور (شرق)، تعرضت مساء الأحد، لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقة القاعدة، فيما حلقت طائرات حربية أمريكية في سماء المنطقة عقب الهجوم.

وفي وقت لاحق، استهدفت القوات الأمريكية بالمدافع من قاعدتها في الحقل العمر، قرى خشام والجفرة والحويجة والمريعية التي تنتشر فيها مجموعات مدعومة من إيران غرب نهر الفرات.

من جهة أخرى، تعرضت القاعدة الأمريكية في منطقة التنف التابعة لحمص (وسط)، لهجوم مشابه بطائرات مسيّرة انتحارية.

وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي في القاعدة أسقطت عددا من الطائرات المسيرة إلا أن بعضها أصاب القاعدة.

ولم يتسن الحصول على معلومات عما إذا كان الهجوم على القاعدتين أسفر عن أضرار وخسائر.

وتكررت في الفترة الأخيرة الهجمات بطائرات انتحارية مسيرة مجهولة المصدر وصواريخ أرض ـ أرض على القواعد التي ينتشر فيها الجيش الأمريكي بمنطقة التنف، وناحية المالكية القريبة من الحدود العراقية ومنطقة الشدادي في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وتهاجم المجموعات المدعومة من إيران أحيانا القواعد الأمريكية على الضفة الشرقية لنهر الفرات بالصواريخ والطائرات المسيرة العادية والمسلحة.

(وكالات)