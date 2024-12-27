سوريا.. مقتل شجاع العلي متزعم عصابة خطيرة في حمص والقبض على أكثر من 200 من “فلول نظام الأسد”- (فيديوهات)

دمشق- “القدس العربي”: قال مصدر عسكري من إدارة العمليات العسكرية السورية لـ “القدس العربي” إن قوات الأمن التابعة لغرفة العمليات، أسرت أكثر من 200 عنصر من قوات نظام الأسد، وقتلت قائداً يتزعم المجموعة شجاع العلي في ريف حمص.

ويُعدّ شجاع العلي أحد أبرز أذرع إيران في المنطقة، ومطلوب بقضايا قتل وخطف للحصول على فدى مالية.

اللهم لك الحمد مقتل شجاع العلي أحد كبار قادة فلول الاسد في قرية بلقسة بريف حمص، والذي قاد الفوضى والتحريض على الثوار والحكومة pic.twitter.com/WmXt5Yzvpd — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 26, 2024

وبحسب مصادر محلية، فقد اقتحمت عناصر غرفة العمليات العسكرية قرية بلقسة التي يتحصن فيها شجاع العلي وفلول النظام، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من مقاتلي غرفة العمليات.

وأكدت شبكة شام الإخبارية من جانبها، مقتل العلي، بعد رفضه تسليم السلاح، والكف عن التحريض والتجييش الطائفي الذي قاده، إضافة إلى شخصيات “تشبيحية” وموالين لنظام الأسد، حيث ظهر في تسجيل مصور وهو يتوعد بحرق المساجد.

كما يُعدّ “العلي”، المسؤول عن العديد من المجازر والجرائم في المنطقة، بالإضافة إلى أنه كان متزعم عصابة خطيرة متورطة بقضايا فساد، وتحولت عصابته إلى ذراع نظام الأسد للخطف والسطو.

المجرم شجاع العلي الذي هدد بحرق المساجد والذي ارتكب عشرات المجازر في حق الشعب السوري وهو من شبيحة الأسد الهارب اليوم ودع المونديال pic.twitter.com/y4ayLrdDPO — احمد الشبلي (@Ahmad_1alshble) December 26, 2024

وارتكب العلي عشرات الجرائم والانتهاكات، حيث كان يدير سجناً خاصاً به في منطقة بلقسة غربي حمص، وهو مدعوم من ضباط كبار في النظام المخلوع الذي دعم تشكيل مليشيات وعصابات بعناوين طائفية، ومدها بالسلاح منذ 2011 للفتك بالسوريين.

ويشكل مصرع “شجاع” ضربة موجعة لفلول نظام الأسد البائد، بعد اندلاع اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية وفلول ميليشيات الأسد في قرية بلقسة، عقب ممانعة حملة أمنية بهدف إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتخليصها من ميليشيات الإجرام.

وكانت عصابات مسلحة بقيادة العلي اختطفت عشرات المدنيين قبل إسقاط نظام الأسد، ووفق المعلومات قاد العلي مليشيا مكونة من نحو 400 عنصر غربي حمص، وتلقى الدعم من مليشيات الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني.

بدأ الحساب.. مقتل الشبيح الطائفي شجاع العلي أحد مسؤولي مجزرة الحولة.. واعتقال اللواء محمد كنجو حسن مسؤول المحاكم الميدانية في سجن #صيدنايا pic.twitter.com/SwdUWnaVW9 — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) December 26, 2024

ويذكر أن عصابة “شجاع العلي” التابعة لميليشيات الأسد البائد، قامت أثناء حملة تمشيط ريف حمص الغربي، بمهاجمة القوى الأمنية في قرية بلقسة، ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد دفعت برتل عسكري إلى بلدة القبو والبلدات المحيطة بها، والتي تتحصن فيها فلول النظام، لبسط الأمن في المنطقة ولعدم ضرب السلم الأهلي واستغلال الفوضى وإثارة النعرات الطائفية.

وقالت إدارة الأمن العام إن اشتباكات متبادلة بين إدارة العمليات العسكرية وفلول مليشيات الأسد، دارت في قرية بلقسة، بهدف إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتخليصها من مليشيات الإجرام.

وألقت إدارة العمليات العسكرية أمس، القبض على اللواء محمد كنجو الحسن في قرية خربة المعزة في ريف طرطوس، بالإضافة إلى اعتقال 20 من عناصره خلال حملة أمنية واسعة نفذتها الإدارة لإلقاء القبض على المتورطين في الأحداث التي شهدتها القرية.

وشغل محمد كنجو الحسن منصب مدير إدارة القضاء ورئيس المحكمة الميدانية، وكان قد أصدر أوامر بإعدام الكثير من المعتقلين.

وشهدت عدة مناطق اليوم حالة هروب واسعة لعناصر النظام السابق من المتورطين بارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب السوري، بالتزامن مع بدء الحملة التي طالت العديد من القرى مثل الزريقات وخربة المعزة وعدة قرى أخرى.