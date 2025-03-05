سوريا.. مقتل عناصر من فلول النظام المخلوع في اللاذقية والقبض على آخرين

دمشق: تمكنت قوات الأمن السورية، الأربعاء، من قتل عناصر من فلول النظام المخلوع بحي الدعتور في مدينة اللاذقية شمال غرب البلاد وإلقاء القبض على آخرين بعد يوم من قتلهم عنصرين من وزارة الدفاع في كمين مسلح.

جاء ذلك بحسب تصريحات لمصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية التابعة لوزارة الداخلية، نقلتها صفحة الوزارة على منصة “تلغرام”.

وقال كنيفاتي: “أقدمت مجموعة من فلول النظام البائد على استهداف عنصرين من وزارة الدفاع السورية (الثلاثاء) عبر كمين مسلح في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، مما أدى لاستشهادهما على الفور”.

وفجر الثلاثاء، أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، أن مجموعات من فلول النظام المخلوع قامت عبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور.

وأوضح كنيفاتي أن قوات الأمن تمكنت من الوصول إلى أحد عناصر “الخلية الإجرامية” بعد تلقيها البلاغ، مؤكدا “مداهمة وكرها بشكل فوري”.

وأعلن إصابة عدد من عناصر الأمن في اشتباكات مع “الخلية الإجرامية” التي ألقت قنابل صوبهم.

وأضاف: “ردَّت قواتنا فوراً على مصادر النيران وتمكنت من إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين في هذه الأعمال الإجرامية، بالإضافة لتحييد عدد آخر”، دون ذكر عدد محدد.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، والبرلمان، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

(الأناضول)