سوريا: منحة من قطر لتمويل رواتب القطاع العام… والشرع يطلب لقاء ترامب

دمشق ـ وكالات: أعلن وزير المالية السوري، محمد برنية، أمس الخميس، تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية، مضيفا أن الخزانة الأمريكية أعطت استثناء من العقوبات بهدف تسهيل العملية. وشكر برنية في بيان نشرته الوكالة (سانا) في وقت متأخر ليل الأربعاء الحكومة القطرية على المنحة “المقدمة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، والبالغة 29 مليون دولار أمريكي شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد”.

وأوضح الوزير أن “المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين”.

وأشار إلى أنه “تم استثناء المنحة من العقوبات الأميركية”، شاكرا “وزارة الخزانة الأميركية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة”.

وأضاف “هي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة ونحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات”.

في الموازاة، يسعى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمشاركة رؤيته لإعادة الإعمار على غرار خطة مارشال، وهي نسبة لوزير الخارجية الأمريكي السابق جورج مارشال، التي عرض برنامجاً لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين سوريين.

وقال تقرير الصحيفة، إن رؤية الشرع لإعادة الإعمار تتفوق فيها شركات أمريكا والغرب على شركات الصين، حيث تسعى سوريا الجديدة لعلاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة.

وبيّن أن الشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترمب لدول الخليج.