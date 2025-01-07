سوريا والأردن يتفقان على تأمين الحدود والتعاون ضد تنظيم «الدولة»

دمشق ـ «القدس العربي»: اتفق الأردن وسوريا، أمس الثلاثاء، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، تزامنا مع إعلان فصائل في درعا تمسكها بسلاحها، وفيما أكدت الإدارة الجديدة تريثها بالحوار الوطني، لتشكيل لجنة تحضيرية موسعة، “تستوعب التمثيل الشامل للشعب”، تحدثت مصادر أن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، بعد لقاء مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إن الاتفاق مع سوريا شمل أيضا التعاون لمنع عودة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

ووصل الشيباني إلى الأردن الثلاثاء في أول زيارة رسمية له برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك “بحثنا موضوع الحدود وخطر المخدرات والسلاح والإرهاب ومحاولات داعش إعادة تواجدها”، مضيفا “سنعمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة”.

فيما بين الشيباني أن “الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات التي كانت تهدد أمن المملكة سابقا من مخدرات وكبتاغون”. وعبر عن أمله في أن تكون زيارة الوفد السوري “فاتحة خير للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.

وردا على سؤال بشأن موعد الحوار الوطني الذي سبق للسلطة الجديدة أن أكدت عزمها على إقامته، قال الشيباني “لقد تريثنا قليلا في المؤتمر الذي كان عقده ممكنا في أول شهر كانون الثاني/ يناير”.

أضاف “ارتأينا أن نشكل لجنة تحضيرية موسعة، فيها من الأعضاء من السادة والسيدات تستطيع أن تستوعب التمثيل الشامل للشعب السوري” على أن تضم “ممثلين عن كافة الشرائح والمحافظات السورية”.

في الموازاة، قال دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا.

وبين مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد، مضيفا أن دولا أخرى منها السعودية قد تنضم إلى هذه الجهود. ميدانيا، أكد ائتلاف فصائل مسلحة في جنوب سوريا تمسكه بسلاحه، رغم قرار السلطات الجديدة حل التشكيلات المسلحة كافة، مبديا في الوقت ذاته استعداده للانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع، وفق ما قال متحدث باسمه لوكالة “فرانس برس”.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات الجنوب التي تسيطر حاليا على محافظة درعا العقيد نسيم أبو عرة “لا نقتنع بفكرة حل الفصائل، لدينا سلاح ومعدات ثقيلة وتجهيزات كاملة، وأرى أن نندمج كجسم عسكري مع وزارة الدفاع”.