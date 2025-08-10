سوريا.. وصول أول رحلة قطرية إلى مطار حلب بعد انقطاع 13 عاما- (تدوينة)

دمشق: وصلت إلى مطار حلب الدولي شمال سوريا، الأحد، أول رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية القطرية، بعد انقطاع دام 13 عاما.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “وصول أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار حلب الدولي قادمة من مطار الدوحة”، دون تفاصيل أخرى.

مراسل الإخبارية: وصول أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية تحمل على متنها 225 راكباً إلى مطار حلب الدولي قادمة من مطار الدوحة بعد انقطاع دام 13 عاماً #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/t8PmsmrHm7 — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) August 10, 2025

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، وصلت أول طائرة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار دمشق الدولي جنوبي سوريا قادمة من الدوحة.

وفي عام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران بما فيها القطرية، رحلاتها من وإلى سوريا، على خلفية قمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، والتي اندلعت في مارس/ آذار 2011.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)