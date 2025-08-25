سوريا.. 11 شاحنة مساعدات تصل درعا في طريقها للسويداء- (تدوينة)

دمشق: وصلت قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 11 شاحنة، الاثنين، إلى جسر إزرع بمحافظة درعا، تمهيدا لدخولها إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إلى “وصول قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 11 شاحنة، إلى جسر مدينة إزرع بريف درعا، في طريقها إلى محافظة السويداء”.

والأحد، دخلت قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 12 شاحنة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا من خلال معبر بصر الحرير بريف درعا الشرقي.

وعبر الممر نفسه، دخلت السبت، 18 شاحنة إلى السويداء تحمل مواد غذائية ودقيقا، وفق وكالة “سانا”.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول الجهة المقدمة للمساعدات.

والأربعاء نقلت “سانا” عن مصدر حكومي لم تسمه أن تقديم المساعدات الإنسانية يتم حصراً بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق، “حرصاً على ضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم إلى جميع المستحقين، بما في ذلك محافظة السويداء (جنوب) وغيرها من المناطق”.

ويتواصل عبر معبري بصر الحرير وبصرى الشام إدخال المساعدات الإنسانية إلى السويداء، تزامنا مع استمرار إجلاء المدنيين الراغبين في الخروج المؤقت من المدينة حتى تأمينها من “المجموعات الخارجة عن القانون”.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.

(الأناضول)