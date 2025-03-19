سوريا: 50 آلية إسرائيلية توغلت بين درعا والقنيطرة

دمشق ـ «القدس العربي»: توغلت قوات إسرائيلية، أمس الأربعاء، في المنطقة الحدودية بعدما اخترقت الشريط العازل باتجاه المنطقة الإدارية بين ريف درعا الغربي وريف القنيطرة الجنوبي، ودمرت ثلاث ثكنات عسكرية وسط تحليق طيران الاستطلاع وتعزيز الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي، ووسط تنديد عربي واسع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

الناشط الميداني ياسر أبو شقرا من أهالي القنيطرة، تحدث في اتصال مع “القدس العربي” عن توغل رتل ضخم من القوات الإسرائيلية، يضم نحو 50 آلية من دبابات وناقلات جند وجرافات وسيارات مدرعة، إضافة إلى حاملات دبابات فارغة، مما يشير إلى احتمال وجود نية لنقل معدات عسكرية إضافية أو استعادة آليات تالفة من المنطقة التوغل في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأضاف: دخل الرتل بعدما شق طريقا من قرية العشة قرب الشريط الفاصل، بتغطية جوية من الطيران المسيّر، وسلك طريقه من بلدتي العشة والرفيد، ثم طريق الجاموس باتجاه بلدة الحيران في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث جرّفت القوات البرية الحاجز العسكرية على مدخل البلدة، ثم توجه إلى قرية الناصرية على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.

وقال إن القوات الاسرائيلية جرفت السريات الموجودة في المنطقة منها سرية أبو ذياب والتي كانت سابقاً نقطة عسكرية للقوات الروسية، وسرية الكوبرا، وسرية ثالثة بالقرب من سد الناصرية. ووفقا للمتحدث: فإن التوغل لم يقتصر على التحرك العسكري فقط بل رافقه أيضاً استفزازات واضحة للسكان المحليين وتقديم عروض إنسانية لسكان كافة المناطق، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

إلى ذلك، اجتمعت اللجنة المكلفة من الحكومة السورية باستلام والإشراف على حقول وآبار النفط شرقي سوريا، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، وذلك بعد أسبوع من توقيع الاتفاق بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وعبدي، والذي يقضي بدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع وعبدي وقعا اتفاقاً ينص على دمج قوات “قسد” المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، ولاقى هذا الاتفاق ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.

مصدر مطلع من الحكومة السورية وصف لـ “القدس العربي” الاجتماع التمهيدي الأول بين وفد الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بالإيجابي والجاد.

وقال: اجتمعت اللجنة المكلفة من الشرع والتي تضم خمسة أشخاص يرأسهم محافظ دير الزور السابق لدى حكومة تصريف الأعمال، حسين سلامة، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية وأعضاء من قوات “قسد” وسط أجواء إيجابية وجدية وترحيب بالتعاون من الطرفين.

وناقش المجتمعون “بنود الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي، كما تناول الاجتماع الإعلان الدستوري والحاجة لعدم إقصاء أي مكوّن من رسم مستقبل سوريا، وتم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل”، حسب المصدر.