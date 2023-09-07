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سوريا.. 6 آلاف مدني يغادرون منازلهم جراء هجمات النظام في إدلب

منذ 13 دقيقة

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إدلب: شنت قوات النظام السوري وروسيا والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، أكثر من 1400 هجوم بمحافظة إدلب ومحيطها خلال أسبوع، ما أجبر أكثر من 6 آلاف مدني على مغادرة منازلهم.

وعلمت الأناضول الخميس، من مرصد إدلب للطيران أن جيش النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران استهدفت قرى جنوب إدلب 1360 مرة على الأقل خلال الأسبوع الأخير بأسلحة أرض أرض.

فيما شنت الطائرات المقاتلة الروسية 46 غارة جوية على المناطق المذكورة في الفترة نفسها، بحسب مرصد إدلب للطيران التابع للمعارضة السورية.

وفي تصريحات للأناضول قال مدير فريق “منسقو استجابة سوريا”، محمد حلاج، إن 5 مدنيين فقدوا أرواحهم جراء الهجمات، وأصيب 10 آخرين.

وذكر حلاج أن 6 آلاف و382 مدنيا اضطروا لترك منازلهم جراء الهجمات، مبينا أن الهجمات استهدفت 22 مركزا للخدمات المدنية، منها مدارس ومراكز صحية.

(الأناضول)

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