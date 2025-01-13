سوريا: 6 دول أوروبية تدعو لتخفيف مؤقت للعقوبات

دمشق ـ «القدس العربي»: دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمرك، إن الاتحاد الأوروبي “يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري”.

ومع ذلك، حذرت الوثيقة من أنه إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.

في غضون ذلك، قالت مصادر رسمية سورية، إن وزير الدفاع ورئيس الأركان توافقا مع معظم الفصائل السورية على هيكل وزارة الدفاع الجديدة، كما توصلت القيادة العسكرية لاتفاق مع فصائل الجيش الوطني شمال سوريا بشأن خطة للانضمام.

ورفضت وزارة الدفاع السورية، حسب الوكالة الرسمية “سانا”، أي طرح يعطي خصوصية طائفية أو دينية أو مناطقية لأي فصيل مسلح، مشيرة إلى أن “الضباط في الجيش السوري الحر سيكون لهم وضع خاص في هيكلية وزارة الدفاع للاستفادة من خبرتهم”.

وتعمل الوزارة، حسب المصدر، على تكوين جيش محترف قائم على المتطوعين بدلا من الخدمة الإجبارية.

أمنيا، تستعد إدارة العمليات العسكرية في سوريا لتنفيذ مداهمات في درعا لضباط السلاح.

وأبدى القائد العسكري في إدارة العمليات العسكرية، فواز الأكراد، استعداد القوات لتنفيذ حملة مداهمة واسعة في بلدة غباغب شمالي درعا، بهدف ضبط الأسلحة والمعدات العسكرية المسروقة، وملاحقة تجار ومروجي المخدرات.

وبين أن قوات إدارة العمليات العسكرية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، ستعمل على تنفيذ هذه المهمة بأقصى سرعة ممكنة، داعياً أهالي المنطقة إلى التعاون مع القوات لضمان نجاح العملية وتحقيق الأمن والاستقرار.