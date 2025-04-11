سوريون يشيدون بتفاعل وزراء مع تعليقاتهم عبر منصات التواصل

دمشق: أشاد سوريون بتفاعل وزراء مع تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مشهد غير مألوف خلال فترة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتساءل أحد المعلقين على صفحة وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، عن إمكانية فتح باب التطوع لتقديم المساعدة للوزارة عبر الإنترنت، ليرد عليه الوزير قائلا: “أخي محمد، شكرا لاقتراحك ومبادرتك، قريبا سننشر آلية مبسطة للتواصل المباشر والفعال مع الوزارة”.

وتابع هيكل: “الخبرات السورية كبيرة وواجبنا أن نعرفها ونتواصل معها لنساعد في إطلاق طاقاتها تجاه البلد”.

ولاقى تفاعل الوزير مع التعليق إشادة كبيرة من رواد الصفحة، وعبروا عن إعجابهم بالخطوة التي لم يألفوها خلال حكم نظام الأسد.

وفي مشهد مماثل، طلب أحد المعلقين من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في منشور عبر صفحتها على منصة إكس، “تعديل النبذة الشخصية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة”.

وفاجأت الوزيرة المعلقين بردها على الطلب مستخدمة كلمة “حاضر”، وجرى تعديل النبذة إلى “وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الانتقالية الجديدة”.

الحاضر يعلم الغائب… سوريا الجديدة هي دولة قانون… اي شخص متهم لن يتم فصله بدون ان يحال إلى لجنة المراقبة وإحالته إلى التحقيق….

القانون والعدالة فوق الجميع…

وكل واحد بريء حتى تثبت ادانته…

خلصونا من التفكير البعثي والديكتاتوري من فضلكم. سوريا حرة. — Hind Kabawat (@HindKabawat) April 11, 2025

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، شهدت سوريا تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الإعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد.

وجرى الإعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع.

وضمّت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتسيير أمور البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)