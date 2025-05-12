سياسة | عربي | سوريا

سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية- (فيديو)

12 - مايو - 2025

إسطنبول: أضرم سوريون النار في “مواد غذائية” وزعتها قوات إسرائيلية في قرية العشة بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وقالت قناة “الإخبارية” السورية صباح الاثنين: “أهالي العشة جنوبي القنيطرة يضرمون النيران بمواد غذائية وزعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرية”.

ونشرت القناة على منصاتها صورة تظهر نيرانا مشتعلة في “كراتين” تحوي ما يبدو أنها “مواد غذائية”.

وتداول سوريون على منصات التواصل مقطع فيديو لشباب يقول أحدهم إنهم يحرقون مواد غذائية وزعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية العشة، فيما تتصاعد النيران من مواد مشتعلة وسطهم.

وسبق أن توغلت قوات إسرائيلية مرارا في قرية العشة، لاسيما في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، وعمدت إلى تفتيش منازل.

وبطرق شتى مفضوحة، بينها توزيع مساعدات وإجلاء جرحى، تسعى إسرائيل للظهور بمظهر الداعم والمدافع عن أقليات في سوريا، ولا سيما الدروز.

وتؤكد دمشق أن الحقوق مكفولة للسوريين كافة دون تمييز بين المذاهب والطوائف، وتحذر من مزاعم تل أبيب الهادفة لاستمرار انتهاكاتها للسيادة السورية.

وشعبيا نظم أهالي قرى سورية، بينها السويسة بالقنيطرة، احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، وأطلق جنود إسرائيليون النار على المتظاهرين في السويسة، فأصابوا ثلاثة منهم.

(الأناضول)

  1. يقول Aly Ayad:
    مايو 12, 2025 الساعة 10:23 ص

    تقديم اسرائيل الدعم الاجتماعي و الإقتصادي هو للأسف دليل على إهمال الحكومي لمواطنيها في الجنوب وتركهم لمصيرهم أمام المحتل الإسرائيلي

  2. يقول ابن عمر الدوريني:
    مايو 12, 2025 الساعة 10:30 ص

    هؤلاء هم السوريون الأصلاء أصحاب النخوة والوطنية، يموتون من الجوع ولا يقبلون الفتات الصهيوني يلقى إليهم. ليسوا مثل الأخرين الذين يزورون إسرائيل بمناسبة وبلا مناسبة بحجة زيارة قبر هنا وضريح هناك بل ويستجدون الصهاينة لحمايتهم.

  3. يقول ابن عمر الدوريني:
    مايو 12, 2025 الساعة 10:32 ص

    ملاحظة: لا يوجد دروز في القنيطرة ودرعا. الدروز فقط و حصرياً في السويداء و هي غير متاخمة لفلسطين المحتلة كدرعا والقنيطرة.

