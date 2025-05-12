سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية- (فيديو)

إسطنبول: أضرم سوريون النار في “مواد غذائية” وزعتها قوات إسرائيلية في قرية العشة بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وقالت قناة “الإخبارية” السورية صباح الاثنين: “أهالي العشة جنوبي القنيطرة يضرمون النيران بمواد غذائية وزعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرية”.

ونشرت القناة على منصاتها صورة تظهر نيرانا مشتعلة في “كراتين” تحوي ما يبدو أنها “مواد غذائية”.

متابعة صحفية| أهالي قرية العشة في القنيطرة يحرقون مساعدات وضعها الاحتلال رفضًا للتعاون معه.

وتداول سوريون على منصات التواصل مقطع فيديو لشباب يقول أحدهم إنهم يحرقون مواد غذائية وزعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية العشة، فيما تتصاعد النيران من مواد مشتعلة وسطهم.

وسبق أن توغلت قوات إسرائيلية مرارا في قرية العشة، لاسيما في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، وعمدت إلى تفتيش منازل.

وبطرق شتى مفضوحة، بينها توزيع مساعدات وإجلاء جرحى، تسعى إسرائيل للظهور بمظهر الداعم والمدافع عن أقليات في سوريا، ولا سيما الدروز.

سوريون يحرقون مساعدات وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند منازلهم في قرية العشة بريف القنيطرة قبل انسحابها منها

وتؤكد دمشق أن الحقوق مكفولة للسوريين كافة دون تمييز بين المذاهب والطوائف، وتحذر من مزاعم تل أبيب الهادفة لاستمرار انتهاكاتها للسيادة السورية.

وشعبيا نظم أهالي قرى سورية، بينها السويسة بالقنيطرة، احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، وأطلق جنود إسرائيليون النار على المتظاهرين في السويسة، فأصابوا ثلاثة منهم.

