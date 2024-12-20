سوريون يعودون من تركيا إلى مدينة تل رفعت

كيليس ـ الأناضول: يواصل سوريون من أهالي مدينة تل رفعت المقيمون في تركيا العودة إلى مدينتهم بعد تحريرها من تنظيم «بي كي كي/واي بي جي» المصنف «إرهابيا» في تركيا. ويشهد معبر أونجو بينار في ولاية كيليس التركية الحدودية مع سوريا عودة كثير من السوريين، إلى مدينة تل رفعت الواقعة بريف محافظة حلب شمالي البلاد.

وفي حديث في المعبر التركي (المقابل لمعبر باب السلامة)، أعرب محمد سعيد أحمد عن فرحته بالعودة إلى مدينته تل رفعت بعد تطهيرها من «إرهاب» «بي كي كي/واي بي جي». وأعرب عن تطلعاته لإنشاء دولة جديدة في سوريا أفضل من السابق بعد تحرير مدينته من الإرهابيين وإسقاط نظام حزب البعث.

كما أبدى امتنانه لتركيا شعبا وحكومة لما قدمته للسوريين في السنوات الماضية. بدوره عبدالباسط شوبك أعرب أيضا عن سعادته لعودته إلى تل رفعت بعد مغادرته لها قبل 11 عاما. وقال: «حان الوقت للعودة إلى بلدي، تل رفعت تحررت من التنظيمات الإرهابية، وسوريا تحررت من ظلم الأسد وحزب البعث».

وتابع: «العديد من أقاربي عادوا إلى بلادهم، الآن بدأت بلادنا تعود إلى طبيعتها ونحن بدأنا العودة إليها». وأشار إلى أنّ سوريا أصبحت آمنة بعد رحيل الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتم تحرير مدينة تل رفعت في إطار عملية «فجر الحرية» التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرقي سوريا.

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد برفقة عائلته إلى روسيا التي منحته «لجوءا إنسانيا»، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.