سوريون يهتفون لـ«دولة مدنية»… وأنباء عن مؤتمر وطني

دمشق ـ «القدس العربي»: في ساحة الأمويين في دمشق، طالب مئات السوريين، أمس الخميس، بإرساء دولة مدنية ديمقراطية وبإشراك النساء في بناء سوريا الجديدة، فيما برزت أنباء عن إمكانية عقد مؤتمر وطني، يمهد لتشكيل حكومة انتقالية.
وقرب نصب السيف الدمشقي الشهير، تجمّع رجال ونساء من أعمار مختلفة، مرددين هتافات عدة بينها “الدين لله والوطن للجميع”. وحمل بعضهم لافتات مطالبة “بدولة المواطنة والقانون” و”العلمانية”. وجاء في لافتة أخرى “نريد ديمقراطية وليس دينقراطية” (تيوقراطية).
وقال أيهم عمر همشو (48 عاماً)، وهو مصنّع أطراف اصطناعية، لوكالة “فرانس برس”: “نحن موجودون هنا في حراك سلمي، حتى نحافظ على مكتسبات الثورة التي جعلتنا نقف هنا اليوم بكل حرية”. وكرر المتظاهرون مراراً هتاف “واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد” في إشارة ضمنية إلى رفض التمييز أو محاولات الإقصاء.
واقتصر وجود “هيئة تحرير الشام” على بضعة مقاتلين مسلحين، بعضهم مقنع، جالوا بين المتظاهرين. وتحدث أحدهم إلى حشد حوله، معتبراً أن “الثورة السورية العظيمة انتصرت بقوة السلاح”، قبل أن يقاطعه المتظاهرون بهتاف “يسقط يسقط حكم العسكر”.
ومساء الأربعاء نفى القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، نيته تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مضيفاً أنه يؤمن بتعليم المرأة. وأوضح في مقابلة مع الـ”بي بي سي”، أن البلدين مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي. وأوضح أن سوريا لديها عقلية مختلفة.
إلى ذلك، قالت مصادر “القدس العربي” في دمشق، إن مؤتمراً وطنياً سيُعقد قريباً في العاصمة السورية. ووفق مسؤول في وزارة الإعلام، فإن هدف المؤتمر إعلان تشكيل حكومة انتقالية.
فيما قالت تقارير إعلامية إن المؤتمر سيُعِد دستوراً جديداً لسوريا. وأشارت إلى أنّ الإدارة السورية الجديدة تتّجه لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعد انتهاء مهمّة حكومة محمد البشير.
المثل يقول: الثور ة يخطط لها العلماء ويقوم بها بها المجانيين ويستفيد منها الجبناء
لا تتوقعوا اي دولة مدنية أو ديمقراطية أو دولة مواطنة من مجموعات اسلامية حاربت مع داعش والقاعدة ورئيسها مطلوب من قبل أمريكا
إذا كان مطلوب من أمريكا فهذا يعني حتماً إنه إنسان شريف، أمريكا لا تلاحق العملاء.أو كما قال المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص…….
ليس كل من كان مطلوب أمريكيا ،إرهابي لأن أمريكا هي صانعة الإرهاب. نتمنى أن لا تكون دولة أقليات بل دولة ديمقراطية.
لمعلومات سعادتك، فإنه من بديهيات دنيانا الفانية التى نحياها لنُختبر ثم نموت تمهيداً ليوم النشور، أن أى إنسان مطلوب من أمريكا، يتميز عن بقية البشر العاديين بصفتين حاسمتين:
الأولى أنه استحق وسام الشرف من الدرجة الأولى، وهو أعلى وسام يمكن أن تقدمه أمريكا لأى كائن حى.
والثانية: أنه لو كان ينطق بالشهادتين، فهو بإذن الله ورحمته من أهل الجنّة.
وأنا شخصياً أشعر بقلق عميق أن أمريكا لم تطلبني بعد!!! … وعلى العموم، طالما أن الأجل لم يحن بعد فأنا لن أيأس أبداً من وصول هذا الطلب المرتقب على أحر من الجمر … دعواتك.
أحمد الشرع كيف يكون صالحا وهو (مطلوب لأمريكا) ؟؟!!
ولو سرنا على نفس هذا المنوال المعكوس العجيب، يمكن أن نقول:
كيف يكون سيدنا بلال رضى الله عنه صالحاً، وهو مطلوب من رأس الكفر أمية بن خلف؟!!!!!!!!
الجولاني محرر سوريا تحية له من أعماق قلبي. كنت متأكدا من أن حافظ بشار الأسد سيحكمنا بعد أبيه. الحمد لله رب العالمين.
انتبهوا ايها السوريون للثورة المضادة
يجب ان يحكم سوريا اهل السنة بحكم انهم الاغلبية الساحقة واشراك بقية الطواءف
المطلوب من الثوار ان يعلنوا ان الدولة السورية القادمة هي دولة مدنية تقوم على مباديء الشريعة الاسلامية و تغيير الدستور وفقا لهذا الاعلان