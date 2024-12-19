سوريون يهتفون لـ«دولة مدنية»… وأنباء عن مؤتمر وطني

دمشق ـ «القدس العربي»: في ساحة الأمويين في دمشق، طالب مئات السوريين، أمس الخميس، بإرساء دولة مدنية ديمقراطية وبإشراك النساء في بناء سوريا الجديدة، فيما برزت أنباء عن إمكانية عقد مؤتمر وطني، يمهد لتشكيل حكومة انتقالية.

وقرب نصب السيف الدمشقي الشهير، تجمّع رجال ونساء من أعمار مختلفة، مرددين هتافات عدة بينها “الدين لله والوطن للجميع”. وحمل بعضهم لافتات مطالبة “بدولة المواطنة والقانون” و”العلمانية”. وجاء في لافتة أخرى “نريد ديمقراطية وليس دينقراطية” (تيوقراطية).

وقال أيهم عمر همشو (48 عاماً)، وهو مصنّع أطراف اصطناعية، لوكالة “فرانس برس”: “نحن موجودون هنا في حراك سلمي، حتى نحافظ على مكتسبات الثورة التي جعلتنا نقف هنا اليوم بكل حرية”. وكرر المتظاهرون مراراً هتاف “واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد” في إشارة ضمنية إلى رفض التمييز أو محاولات الإقصاء.

واقتصر وجود “هيئة تحرير الشام” على بضعة مقاتلين مسلحين، بعضهم مقنع، جالوا بين المتظاهرين. وتحدث أحدهم إلى حشد حوله، معتبراً أن “الثورة السورية العظيمة انتصرت بقوة السلاح”، قبل أن يقاطعه المتظاهرون بهتاف “يسقط يسقط حكم العسكر”.

ومساء الأربعاء نفى القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، نيته تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مضيفاً أنه يؤمن بتعليم المرأة. وأوضح في مقابلة مع الـ”بي بي سي”، أن البلدين مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي. وأوضح أن سوريا لديها عقلية مختلفة.

إلى ذلك، قالت مصادر “القدس العربي” في دمشق، إن مؤتمراً وطنياً سيُعقد قريباً في العاصمة السورية. ووفق مسؤول في وزارة الإعلام، فإن هدف المؤتمر إعلان تشكيل حكومة انتقالية.

فيما قالت تقارير إعلامية إن المؤتمر سيُعِد دستوراً جديداً لسوريا. وأشارت إلى أنّ الإدارة السورية الجديدة تتّجه لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعد انتهاء مهمّة حكومة محمد البشير.