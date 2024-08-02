«سوق الأفكار»: براءة البداية وسخافة النهاية

من القصص الشعبية التي راجت في بعض البلاد الأوروبية في القرن الـ19، استلهاما من قديم الأساطير، أن الحقيقة والكذب التقيا ذات يوم فقال الكذب للحقيقة «إنه لَيوم مشرق جميل، ومياه البئر صافية دافئة، فلنترافق وننعم بالسباحة». ولأن الحقيقة حذرة، فقد كشفت عن ساقيها لتتحسس ماء البئر فوجدته بالفعل مغريا منعشا. وهكذا نزع كلاهما ثيابه وأخذا في الغطس. وفجأة إذا بالكذب يخرج من الماء بكل سرعة ويرتدي ثياب الحقيقة ثم يلوذ بالفرار. تملّكت الحقيقةَ الدهشة فخرجت من البئر وأخذت تركض في كل اتجاه علّها تدرك الكذب وتسترد منه ملابسها. لكن ما أن رأى عالم البشر الحقيقة عارية حتى أشاح عنها بوجهه في حنق وازدراء. فما كان من الحقيقة المسكينة إلا أن عادت إلى البئر لتواري سوءتها وتختفي هناك إلى الأبد. ومنذئذ والكذب ما ينفك يجوب جميع أرجاء الدنيا لابسا ملابس الحقيقة وملبّيا حاجات الناس لأنه ليس لديهم، على أية حال، أي رغبة في أن يلتقوا بالحقيقة عارية.
عن الواقع الإنساني عموما، والسياسي خصوصا، من العقيدة التي سادت عند النخبة الأمريكية منذ أواخر القرن الـ19 والقائلة بأن حرية التعبير حق لا يجوز تقييده بأيّ من شروط الصدق والصحة والدقة والصواب، وإنما للمواطن (كما للمؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية) من الحق في ترويج الأكاذيب مثلما له من الحق في ترويج الحقائق سواء بسواء. ولا بأس في ذلك (!) لأن من طبيعة الأفكار أن تتنافس في «سوق الأفكار» مثلما تتنافس السلع، علما أن الحقائق تنتهي دوما بالانتصار على الأباطيل.
إلا أن هذا «العلم» المطمئن بانتصار الحق إنما هو زعم ووهم. ذلك أن الواقع الذي فرضته عقيدة سوق الأفكار هذه هو الانحدار بالنقاش العمومي أسفل سافلين، بحيث صارت تنطبق على الواقع الأمريكي اليوم قولة دستيوفسكي بشأن التسامح الذي «سيبلغ حدا يصبح من الممنوع معه على العقلاء أن يعبروا عن أي رأي مخافة الإساءة للسفهاء». ورغم أن هذه العقيدة الأمريكية خاطئة وخطيرة من الأساس، فإنها تبقى مكونا ثابتا من مكونات الثقافة السياسية الأمريكية، ولم تتشكل إلى اليوم كتلة تاريخية قادرة على نقضها. والأدهى أن خطر سوق الأفكار قد تفاقم بسبب التطور المذهل في وسائل التواصل وبسبب ثبات الفقه الدستوري الأمريكي على تبرير جميع أنواع التعبير، خصوصا إذا كان مدعوما بقوة المال، كما يحدث مثلا في الحملات الانتخابية والإعلانات التجارية والسياسية. ولهذا لا يندر أن تسمع على ألسنة بعض الشخصيات العامة الأمريكية أباطيل لا يقبلها العقل، لكن لم يحدث أن مُنعت أي من هذه الأباطيل لأنها تدخل في نطاق ما يسميه فقهاء الدستور «تعبيرا مَحمِيّا». وأقوى دليل على أن عقيدة سوق الأفكار الأمريكية (النابعة من إفراط الآباء المؤسسين في التفاؤل بعقلانية الرأي العام أو خَيْريّته) عقيدة خاطئة أنه كلما تطور المجتمع الأمريكي كلما زادت سطوة الخطأ وتكاثرت انتصاراته على الصواب، أي أن التطور لم يؤد إلى انتشار نور الحق، بل أدى إلى استفحال ظلمات الباطل!
ويبقى ترامب، بطبيعة الحال، أحدث وأسطع مثال على فساد إيديولوجيا سوق الأفكار. فقد عدّد له المراقبون في مناظرته الأخيرة مع بايدن، مثلا، 33 كذبة تراوحت بين حالات عدم الدقة وحالات الاختلاق المحض. لكنه سياسي محظوظ بأن خلفه شعبا (حوالي أربعين مليونا) من الأنصار المؤمنين ببراءته ونزاهته، بل وقدسيته، رغم الداء والأعداء وأيا كانت الأدلة والبراهين. وقد دقق الباحث ستيفن راتنر في خطاب ترامب في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري، فوجد أنه لم ينطق بكلمة حق البتة، بل كذب في كل ما زعم: عن سوق العمل وعدد الوظائف التي استحدثت في عهد بايدن، وعن غلاء الأسعار، والضرائب، والدين العام، والرسوم الجمركية، والإنفاق الأوروبي لدعم أوكرانيا، والجريمة، والهجرة. فالحقيقة، التي يعاندها ترامب بأكاذيبه، هي أن أمريكا تعاني نقصا في اليد العاملة، وتحتاج مزيدا من الهجرة. أما الكذبة الكبرى التي يظل ترامب يرددها زاعما أن «بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي»، فإن الحقيقة نقيضُها تماما لأن خبراء العلوم السياسية قد تباحثوا الأمر وأجمعوا على ترتيب للرؤساء الـ45 كافة منذ 1789، فأتى بايدن في المرتبة 14. أما المرتبة الأخيرة (45) فإن الذي أحرزها هو… ترامب بكل جدارة واستحقاق وإلى الأبد!
كاتب تونسي
في أمريكا ما زال أمامهم فرص ومساحات لتشخيص الأخطاء وتصويب الهفوات بوسائل غير عنيفة وبدون دماء الحروب الاهلية المدمرة… عباءة التاريخ لدى الامريكان عباءة خفيفة (250 سنة عمر الدولة الأمريكية وتاريخها كامبراطورية عالمية بدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945) بعكس عباءة التاريخ الثقيلة لدى امم الشرق والتي اصبحت عبء ومرض على مجتمعاتها ونخبها ويصعب التخلص من ثقلها ولا عقد فهم أفضل لجذورها نحو علاج ناضج لإفرازاتها. تاريخ أمم الشرق الطويل وعبر عصور متطاولة من الصراعات والعصبيات والانقسامات الرأسية والأفقية ثقافيا واجتماعيا وطائفيا وحزبيا، إلخ…، عباءة ثقيلة وكل فريق يتغنى بعصبيته التاريخية أو الطائفية أو المذهبية أو الحزبية أو المناطقية، إلخ… كما إستشعر الكاتب هنا هذه الظاهرة وبدأ يحفر في جذورها في المجتمع والتاريخ والدستور الأمريكي هناك في الولايات المتحدة نفسها من يسلط الضوء عليها ويعمل على تطوير مقاربات غرضها تحقيق وتثبيت التوازن المطلوب واللازم للحفاظ على الاستقرار ومعايير الازدهار والتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا دون الإضرار بمبدأ حرية التعبير ودون الانزلاق تدريجيا نحو واقع إستبدادي داخل المجتمع الأمريكي يقتل الشعور بالعدالة والمساواة ودوافع التنمية والابداع…