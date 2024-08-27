سوق الهرج في بغداد.. ذاكرة العراقيين السياسية والاجتماعية- (صور)

بغداد: يُعد سوق الهرج القائم منذ العهد العثماني في العاصمة العراقية بغداد مكانا يحفظ الذاكرة الاجتماعية والسياسية للبلد، ويسلط الضوء على تاريخه القديم والحديث.

وهذا السوق التاريخي الواقع في منطقة “الميدان” وسط العاصمة من أهم أسواق بغداد القديمة المليئة بمحلات بيع التحف والأغراض القديمة.

ويعود تاريخ بناء السوق إلى العهد العثماني، إذ بناه الوالي ناظم باشا، ويقع في شارع خليل باشا، واسمه “الهرج” يدل على الحركة والضوضاء.

ويُباع في السوق سبحات وخواتم نادرة مصنوعة من الخرز والأحجار الكريمة المتنوعة، وهو من الأماكن الأكثر زيارة لا سيما في أيام الجمعة.

وفي السوق دكان يحتوي على قصاصات من الصحف القديمة وصور فوتوغرافية لشخصيات وأحداث مهمة لعبت دورا في تاريخ العراق الحديث.

في حديثه للأناضول لفت كريم حسن، أحد بائعي السبحات إلى تاريخ السوق بقوله: “هذا المكان يعود إلى العهد العثماني، وكانت الحكومة العراقية في تلك الفترة موجودة هنا أيضا”.

وأضاف: “كانت الثكنات (العثمانية) موجودة هنا في ذلك الوقت، كان الملك يقيم العروض العسكرية هنا”.

من جانبه أشار صاحب مقهى “المدلل” التاريخي حسين ظاهر إلى أن السوق كان مكانا للتدريب على ركوب الخيل.

وقال ظاهر: “سمي سوق الهرج بهذا الاسم بسبب وجود القطع الأثرية فيه. كان هناك العديد من الباعة المتجولين هنا، وسمي الهرج بسبب الازدحام والضجيج”.

(الأناضول)