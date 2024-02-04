سوليفان: أمريكا تعتزم شن مزيد من الضربات في الشرق الأوسط على جماعات تدعمها إيران

واشنطن: قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان الأحد إن الولايات المتحدة تعتزم شن مزيد من الضربات بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على أيدي فصائل مدعومة من إيران مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة (إن بي سي) “نعتزم شن مزيد من الضربات واتخاذ إجراءات إضافية لمواصلة إرسال رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتنا لهجوم وعندما يتعرض أفراد شعبنا للقتل”.

وهاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا 36 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن السبت في ثاني يوم من العمليات الأمريكية ضد الجماعات المرتبطة بإيران. وجاءت الضربات بعد هجوم مميت أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربات السبت استهدفت 13 موقعا في اليمن يستخدمها الحوثيون لمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر.

وبدأت الولايات المتحدة يوم الجمعة موجة من الضربات الانتقامية على أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا مرتبطا بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني والفصائل التي تدعمها طهران.

وهذه أحدث موجة من الضربات في الصراع الذي تفاقم في منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، عندما اقتحم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بلدات إسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة، مما أشعل فتيل حرب دفعت الجماعات المدعومة من طهران إلى شن هجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية على عدة جبهات.

واعتبر سوليفان أن “ما حدث يوم الجمعة كان بداية ردنا وليس نهايته، وسيكون هناك مزيد من الخطوات بعضها مرئي وبعضها ربما غير مرئي… لن أصفها بأنها حملة عسكرية مفتوحة”.

كما أوضح سوليفان أن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط.

سوليفان: القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات بلينكن في الشرق الأوسط

وبلينكن في طريقه إلى الشرق الأوسط في جولة يزور خلالها إسرائيل ومصر وقطر والسعودية والضفة الغربية هذا الأسبوع.

وسيكون على رأس أولويات بلينكن في هذه الجولة تأمين المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة الذين يعانون من ضائقة شديدة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ شهور ردا على هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال سوليفان لبرنامج “واجه الأمة” الذي تبثه شبكة (سي بي إس) “احتياجات الشعب الفلسطيني ستكون في المقدمة وفي قلب (الأولويات)”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها، ومنهم أمريكيون، خلال هدنة إنسانية.

وتابع سوليفان “هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وسنضغط من أجل ذلك دون كلل… ومن أجل ذلك، فهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا”.

وأشار إلى أن الكرة في ملعب حماس عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الاتفاق، مبينا أن الإسرائيليين طرحوا اقتراحا.

(رويترز)