سوليفان: الاستهداف الدقيق لقادة “حماس” مرحلة جديدة في حرب غزة

القدس: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال زيارة لإسرائيل، اليوم الجمعة، إن الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة “حماس” وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية.

ولم يقدم سوليفان تفاصيل بشأن موعد التحول في وتيرة الحرب.

US Security adviser Jake Sullivan says he has had conversations with Israel about ammunition, as well as how and when it is used 'to ensure that Israel is fulfilling their obligations and responsibilities to international humanitarian law'.https://t.co/PAiZ4D1jU3

