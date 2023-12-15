سوليفان: الاستهداف الدقيق لقادة “حماس” مرحلة جديدة في حرب غزة

القدس: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال زيارة لإسرائيل، اليوم الجمعة، إن الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة “حماس” وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية.

تغطية صحفية | مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان من القــدس المحتـ..ــلة: «السلطة الفلسطينية تحتاج إلى التجديد في ما يتعلق بطريقة حكمها وتمثيل شعبها، والفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من الشمال يجب أن يعودوا ويشعروا بالأمن الحقيقي» pic.twitter.com/dtCBDv3QhP — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 15, 2023

ولم يقدم سوليفان تفاصيل بشأن موعد التحول في وتيرة الحرب.

US Security adviser Jake Sullivan says he has had conversations with Israel about ammunition, as well as how and when it is used 'to ensure that Israel is fulfilling their obligations and responsibilities to international humanitarian law'.https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501 pic.twitter.com/QnFefywXW8 — Sky News (@SkyNews) December 15, 2023

وقال في مؤتمر صحفي: “بطبيعة الحال كانت ظروف وتوقيت ذلك ضمن المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء نتنياهو” ومجلس وزراء الحرب والقادة العسكريين الإسرائيليين ووزير الدفاع.

(رويترز)