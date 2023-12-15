سوليفان: الاستهداف الدقيق لقادة “حماس” مرحلة جديدة في حرب غزة

القدس: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال زيارة لإسرائيل، اليوم الجمعة، إن الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة “حماس” وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية.
تغطية صحفية | مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان من القــدس المحتـ..ــلة: «السلطة الفلسطينية تحتاج إلى التجديد في ما يتعلق بطريقة حكمها وتمثيل شعبها، والفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من الشمال يجب أن يعودوا ويشعروا بالأمن الحقيقي» pic.twitter.com/dtCBDv3QhP
— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 15, 2023
ولم يقدم سوليفان تفاصيل بشأن موعد التحول في وتيرة الحرب.
US Security adviser Jake Sullivan says he has had conversations with Israel about ammunition, as well as how and when it is used 'to ensure that Israel is fulfilling their obligations and responsibilities to international humanitarian law'.https://t.co/PAiZ4D1jU3
📺 Sky 501 pic.twitter.com/QnFefywXW8
— Sky News (@SkyNews) December 15, 2023
وقال في مؤتمر صحفي: “بطبيعة الحال كانت ظروف وتوقيت ذلك ضمن المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء نتنياهو” ومجلس وزراء الحرب والقادة العسكريين الإسرائيليين ووزير الدفاع.
(رويترز)
بعبارات أخرى ضوؤ أخضر أمريكي لآلة الموت الصهيونية للشروع في الاعدامات الميدانية بدون رادع وخارج القانون وهو ما كانت تمارسه عصابات الصهاينة على أرض الواقع
القاتل مجرم والمتواطؤ مجرم والمتستر مجرم وكلهم في جهنم وبأس المصير
روج أن العالم العربي ارضية خصبة جاهزة للتطبيع ولكنه فشل وافتضحت اكاذيبه. طبعا هؤلاء بدعم ترسانتهم كالنازيين يتبجحون بأوامر أتباعهم ومنهم يستقون المعلومات التي تبعد عن الشعوب. إذا ثابرت وصممت الشعوب تستطيع جرهم لمحاكم مجرمي حرب وتفتيشهم في المعتقل كنازيي ألمانيا عدم إخفاء كبسولات السيانيد التي انتحر بها هملر وغورنغ!
إنه الفشل الذريع وخسارة الحرب والانكسار أمام المقاومة والآن ستتقلون الحرب إلى مزيد من القتل وإشباع شهية الانتقام الدموي
لابد للمقاومة تغيير المعادلات و استهداف قادة العدو في كل مكان
تبا لك ولبايدن
ههه على طريقة رعاة البقر يا غجر الصهاينة الأمريكان 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒
إنهم لا يحترموننا نحن المسلمين! لأكثر من شهرين منذ أن قامت آلة الحرب الإسرائيلية الإجرامية بذبح الفلسطينيين الأبرياء، جاءت هذه الشخصية الشريرة لتخبرنا أنها ستستهدف المسؤولين التنفيذيين في حماس! إذن فهو اعتراف من هؤلاء المجرمين أنهم حتى الآن كانوا يتعمدون استهداف المدنيين المعزولين، وإلا لماذا لم يستهدفوا قيادات حماس مباشرة منذ البداية! إنهم يثيرون اشمئزازي