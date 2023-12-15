سياسة | دولي

سوليفان: الاستهداف الدقيق لقادة “حماس” مرحلة جديدة في حرب غزة

15 - ديسمبر - 2023

سوليفان متحدثاً خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، 15 ديسمبر 2023- رويترز

حجم الخط
17

القدس: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال زيارة لإسرائيل، اليوم الجمعة، إن الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة “حماس” وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية.

ولم يقدم سوليفان تفاصيل بشأن موعد التحول في وتيرة الحرب.

وقال في مؤتمر صحفي: “بطبيعة الحال كانت ظروف وتوقيت ذلك ضمن المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء نتنياهو” ومجلس وزراء الحرب والقادة العسكريين الإسرائيليين ووزير الدفاع.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول رضا تونس:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 12:32 م

    بعبارات أخرى ضوؤ أخضر أمريكي لآلة الموت الصهيونية للشروع في الاعدامات الميدانية بدون رادع وخارج القانون وهو ما كانت تمارسه عصابات الصهاينة على أرض الواقع
    القاتل مجرم والمتواطؤ مجرم والمتستر مجرم وكلهم في جهنم وبأس المصير

    رد
  2. يقول كيده في نحره:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 12:54 م

    روج أن العالم العربي ارضية خصبة جاهزة للتطبيع ولكنه فشل وافتضحت اكاذيبه. طبعا هؤلاء بدعم ترسانتهم كالنازيين يتبجحون بأوامر أتباعهم ومنهم يستقون المعلومات التي تبعد عن الشعوب. إذا ثابرت وصممت الشعوب تستطيع جرهم لمحاكم مجرمي حرب وتفتيشهم في المعتقل كنازيي ألمانيا عدم إخفاء كبسولات السيانيد التي انتحر بها هملر وغورنغ!

    رد
  3. يقول اسمهان الغليمي:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 2:13 م

    إنه الفشل الذريع وخسارة الحرب والانكسار أمام المقاومة والآن ستتقلون الحرب إلى مزيد من القتل وإشباع شهية الانتقام الدموي

    رد
  4. يقول سمير وريث الشهداء:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 3:49 م

    لابد للمقاومة تغيير المعادلات و استهداف قادة العدو في كل مكان

    رد
  5. يقول عبد الله:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 4:21 م

    تبا لك ولبايدن

    رد
  6. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 7:06 م

    ههه على طريقة رعاة البقر يا غجر الصهاينة الأمريكان 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒

    رد
  7. يقول dzman:
    ديسمبر 16, 2023 الساعة 8:28 ص

    إنهم لا يحترموننا نحن المسلمين! لأكثر من شهرين منذ أن قامت آلة الحرب الإسرائيلية الإجرامية بذبح الفلسطينيين الأبرياء، جاءت هذه الشخصية الشريرة لتخبرنا أنها ستستهدف المسؤولين التنفيذيين في حماس! إذن فهو اعتراف من هؤلاء المجرمين أنهم حتى الآن كانوا يتعمدون استهداف المدنيين المعزولين، وإلا لماذا لم يستهدفوا قيادات حماس مباشرة منذ البداية! إنهم يثيرون اشمئزازي

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

محتجون يعطلون حركة المرور بالقرب من مطار لوس أنجلوس: دعوا غزة تعيش
16 - ديسمبر - 2023
جماعة يهودية أمريكية تحتج في 8 مدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة- (فيديوهات)
15 - ديسمبر - 2023
إسرائيل تتكبد أكبر خسائر في غزة منذ أكتوبر وتواجه عزلة دبلوماسية
14 - ديسمبر - 2023
حساب تاريخي مفتوح: مقاتلو الشجاعية في مواجهة لواء غولاني.. كمائن موت ومعارك وجهاً لوجه
13 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية