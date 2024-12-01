سوليفان: حماس هي “الطرف الرئيس” الذي يحمل رؤية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

واشنطن- “القدس العربي”: قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن حركة حماس هي الطرف الرئيس الذي “يحمل الرؤية” بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح سوليفان خلال ظهوره في برنامج “Face the Nation” على قناة “سي بي إس نيوز”، أن حماس لاعب رئيس في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المجموعة مدفوعة بما إذا كانت الموافقة عليه “منطقية في هذه المرحلة”.

وأضاف “أعتقد أن الطرف الرئيس الذي يحمل الرؤية بشأن وقف إطلاق النار الآن هو حماس”، “والشيء الرئيس الذي يحفز حماس ليس السياسة الأمريكية أو الانتقال الرئاسي الأمريكي، بل هو تصميمهم على ما إذا كان من المنطقي بالنسبة لهم في هذه المرحلة، بعد أن تخلى عنهم حزب الله، وبعد مقتل زعيمهم، وبعد إضعاف تشكيلاتهم العسكرية، أن يقولوا أخيراً نعم لوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن”.

ولفت إلى أن البيت الأبيض بقيادة بايدن، كان على اتصال مع إدارة دونالد ترامب القادمة بشأن الوضع في الشرق الأوسط للمساعدة في الانتقال السلمي.

وقال سوليفان “لقد كان هناك تنسيق جيد للغاية بين فريقنا والفريق القادم فيما يتعلق بجميع جوانب الأزمة في الشرق الأوسط. لقد شعرنا أنه من المهم أن نكون على اتصال بهم، لإبقائهم على اطلاع بما يحدث، لأن هذا التسليم يجب أن يكون سلسًا، وهم بدورهم، ردوا بالمثل من خلال العمل معنا بكل انفتاح وشفافية”.