سوليفان: لا تزال هناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.
وأوضح سوليفان للصحافيين “لا تزال هناك أميال يجب قطعها قبل أن نضع اللمسات النهائية إذا كنا قادرين على وضعها. لذا، لا أريد أن أقول إن الأمر بات وشيكا، لكن ينبغي ألا يكون ذلك بعيد المنال إذا جاء الجميع وهو عازمون على إتمامه”، مضيفا أنه لا توجد تغييرات في السياسة المتعلقة بإرجاء واشنطن شحنة قنابل زنة ألفي رطل إلى إسرائيل.
وأشار سوليفان إلى أن الرئيس جو بايدن سيتحدث بشأن محادثات وقف إطلاق النار لاحقا.
وفيما يتعلق بعمليات الرصيف البحري الذي أنشأته القوات الأمريكية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال سوليفان إنها “ستنتهي قريبا”، موضحا أن “القضية الحقيقية الآن لا تتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة، وإنما بتوصيلها إلى جميع أنحاء القطاع بشكل فعال”.
(وكالات)
وماهي هذه التفاصيل يانرى! أظن أن نتنياهو لم يشبع من دماء الأطفال الفلسطينيين، وهذه واحدة من هذه التفاصيل.
إلى المقاومة..شاهدت فلما لقراصنة البحر..ثم يهجم قراصنة آخرون على اؤلك القراصنة..وأن يأسر وا ناءب القرصان…فما كان من القرصان إلا ويقتل نائبه بيده..وبذلك افشل تهديد القرصان الخصم.اقتلو واحرقوا اوراق الضغط الصهاينة عليكم.
المفاوضات فشلت.
استراتيجية مدروسة للمماطلة إلى أن يتطور الحديث و ينتهي إلى صفقة بين وقف دائم للحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين و ينسى الجميع المطالب الاولى للمقاومة ……! صفقة في صالح الصهاينة ١٠٠ ٪ …! دمروا غزة و أعادوا المحتجزين ……! هل ستقبل المقاومة بمثل هذا …؟ سوف نرى ……!
إبادة الفلسطينيين والمدافعين عنهم!
النتن ياهو السفاح هو الذي يدير شؤون البيت الأبيض في دوله الأرهاب الأمريكية وليست هناك صفقة والوضع هو تضيع الوقت لصالح السفاح النتن ياهو ؟؟
عليكم اللعنة يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒