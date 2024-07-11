سوليفان: لا تزال هناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح سوليفان للصحافيين “لا تزال هناك أميال يجب قطعها قبل أن نضع اللمسات النهائية إذا كنا قادرين على وضعها. لذا، لا أريد أن أقول إن الأمر بات وشيكا، لكن ينبغي ألا يكون ذلك بعيد المنال إذا جاء الجميع وهو عازمون على إتمامه”، مضيفا أنه لا توجد تغييرات في السياسة المتعلقة بإرجاء واشنطن شحنة قنابل زنة ألفي رطل إلى إسرائيل.

وأشار سوليفان إلى أن الرئيس جو بايدن سيتحدث بشأن محادثات وقف إطلاق النار لاحقا.

وفيما يتعلق بعمليات الرصيف البحري الذي أنشأته القوات الأمريكية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال سوليفان إنها “ستنتهي قريبا”، موضحا أن “القضية الحقيقية الآن لا تتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة، وإنما بتوصيلها إلى جميع أنحاء القطاع بشكل فعال”.

(وكالات)