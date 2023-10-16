سوليفان: لم يتمكن أي أمريكي من مغادرة غزة

واشنطن- “القدس العربي”: قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الأحد إنه لا يعرف أي مواطن أمريكي تمكن من الخروج من غزة بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري في القطاع بعد أسبوع من القصف الجوي العنيف.

وقال سوليفان: “حتى الآن، لم نتمكن من إدخال مواطنين أمريكيين عبر المعبر الحدودي، ولست على علم بوجود أي شخص آخر قادر على الخروج في هذا الوقت، على الرغم من أنني لا أستطيع تأكيد ذلك بشكل كامل لأن الوضع ديناميكي”.

وأضاف ” نحن نحاول تهيئة الظروف التي يتواجد فيها المواطنون الأمريكيون في غزة ويتطلعون إلى الوصول إلى مصر وفي نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر، حتى يتمكنوا من ذلك”. وقال في مقابلة مع برنامج “واجه الصحافة” : “نحن نعمل على ذلك بينما نتحدث”.

وتحاول الولايات المتحدة نقل الأمريكيين الفلسطينيين عبر معبر رفح، الذي يتصل بشمال شرق مصر، وفقًا لتقارير إعلامية عديدة. ولم يؤكد سوليفان أو ينفي ما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها البرية حتى يتمكن المدنيون من الفرار.

وقال: “أولاً، لن أخوض في محادثاتنا الخاصة مع الإسرائيليين، ولكننا لا نتدخل في تخطيطهم العسكري أو نحاول أن نعطيهم تعليمات أو طلبات محددة تتعلق بتخطيطهم العسكري”.

ولم يتمكن سوليفان أيضًا من تأكيد عدد الأمريكيين الذين قتلوا داخل غزة، إن وجدوا، حتى الآن، وأكد مرة أخرى أنهم يعملون على إخراج الأمريكيين من المنطقة عبر ممر في معبر حدودي مع مصر.