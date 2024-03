وفد إسرائيلي يزور واشنطن لمناقشة مخاوف بايدن بشأن رفح و”فوضى” حرب غزة- (فيديو)

واشنطن: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، من أن تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح سيؤدي إلى تفاقم الفوضى في غزة، مشيرا إلى أنهما اتفقا على أن يجتمع وفدان من الجانبين في واشنطن لبحث الأمر.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان للصحافيين إن الجانبين سيجريان مباحثات شاملة تتعلق بسبل المضي قدما في غزة حيث تشتد أزمة إنسانية بعد ستة أشهر من الحرب.

وأضاف سوليفان أن الاجتماع قد يُعقد هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وأنه لن تُنفذ أي عملية في رفح قبل المحادثات.

وذكر سوليفان، ملخصا رسالة بايدن لنتنياهو، “الفوضى تسود المناطق التي طهرها الجيش الإسرائيلي، لكن (الوضع) لم يستقر” في غزة، وستتفاقم الأزمة الإنسانية إذا مضت إسرائيل قدما في هجومها على رفح.

وأضاف “أجرينا العديد من المباحثات على مختلف المستويات بين جيشينا وجهازي المخابرات لدينا ودبلوماسيينا وخبراء الشؤون الإنسانية، لكن لم تتح لنا الفرصة بعد لإجراء مناقشة استراتيجية شاملة ومتكاملة”.

وتشهد العلاقات بين بايدن ونتنياهو توترا متزايدا بسبب الوضع في غزة. ووصف سوليفان المكالمة الهاتفية بأنها “عملية” وقال إن بايدن لم يهدد بتقليص المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وذكر سوليفان أن بايدن أبلغ نتنياهو بأنه يحتاج إلى استراتيجية محكمة تجاه غزة، “بدلا من أن تقتحم إسرائيل رفح”. وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

كما أكد سوليفان أن مروان عيسى، الرجل الثالث في صفوف حماس، “قُتل” في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي. ولم تعلق الحركة.

