سول: بيونغ يانغ ترسل بالونات مليئة بالقمامة إلينا مرة أخرى

سول: أرسلت كوريا الشمالية مرة أخرى بالونات يعتقد أنها تحمل قمامة عبر الحدود المحمية بشدة إلى كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأربعاء.

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها إن عددا من البالونات حلق عبر الحدود حول سول والمقاطعة المحيطة بها. ونصحت هيئة الأركان المشتركة السكان بعدم لمس الأشياء، بل الإبلاغ عنها للسلطات، حسبما أفادت يونهاب.

ومنذ نهاية أيار/مايو، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ثلاثة آلاف بالون مليء بالقمامة إلى الجنوب، بما في ذلك حوالي 500 بالون يوم الأحد، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وتعتبر هذه الإجراءات من قبل كوريا الشمالية رد فعل على أنشطة مماثلة من قبل مجموعات كورية جنوبية، والتي ترسل مرارا آلاف المنشورات ومواد الدعاية الأخرى عبر الحدود في بالونات غاز ضخمة.

وتشهد المنطقة منزوعة السلاح والحدود البحرية التي تفصل بين الدولتين الكوريتين توترا متزايدا مرة أخرى، حيث لا تزال الدولتان في حالة حرب رسميا منذ صراع في خمسينيات القرن الماضي.

(د ب أ)