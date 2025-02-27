سول: كوريا الشمالية أرسلت قوات إضافية إلى روسيا

سول: أعلن مسؤول في وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس الخميس أنّ كوريا الشمالية أرسلت إلى روسيا قوات إضافية نشرت بعضا منهم على الخطوط الأمامية في مدينة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وقال المسؤول في وكالة الاستخبارات الوطنية في سول إنّ “الجيش الكوري الشمالي، بعد فترة هدوء استمرت نحو شهر، أعيد نشره على خطوط المواجهة في كورسك… يبدو أنّ بعض عمليات نشر القوات الإضافية تمّت بالفعل”، مشيرا إلى أنّ “الحجم الدقيق للعملية لا يزال قيد التقييم”.

(أ ف ب)