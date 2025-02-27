سياسة | دولي

سول: كوريا الشمالية أرسلت قوات إضافية إلى روسيا

27 - فبراير - 2025

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سول:  أعلن مسؤول في وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس الخميس أنّ كوريا الشمالية أرسلت إلى روسيا قوات إضافية نشرت بعضا منهم على الخطوط الأمامية في مدينة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وقال المسؤول في وكالة الاستخبارات الوطنية في سول إنّ “الجيش الكوري الشمالي، بعد فترة هدوء استمرت نحو شهر، أعيد نشره على خطوط المواجهة في كورسك… يبدو أنّ بعض عمليات نشر القوات الإضافية تمّت بالفعل”، مشيرا إلى أنّ “الحجم الدقيق للعملية لا يزال قيد التقييم”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 27, 2025 الساعة 8:00 ص

    إنه حلف الأحرار يا شطار، ليت العرب والمسلمين يتعلمون من حلف كوريا الجنوبية والجيش الروسي يا بيلوسي 😎👍

    رد

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