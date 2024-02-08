اقتصاد | أخبار

سوناطراك الجزائرية تعتزم تصدير الغاز لألمانيا عبر خط أنابيب للمرة الأولى

منذ 45 دقيقة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلتقي بوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في الجزائر العاصمة

حجم الخط
0

الجزائر: قالت شركة سوناطراك الجزائرية وشركة في.إن.جي الألمانية، في بيان اليوم الخميس، إن ألمانيا ستستورد الغاز الطبيعي الجزائري عبر خط أنابيب للمرة الأولى بموجب عقد متوسط الأجل بين شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة ووحدة تابعة للشركة الألمانية.

وقال رشيد حشيشي الرئيس التنفيذي لسوناطراك في البيان “يسعدنا تعزيز شراكاتنا في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذه الاتفاقية التاريخية مع شركة في.إن.جي”.

وبموجب الاتفاق، تصبح في.إن.جي أول شركة ألمانية تشتري الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خط أنابيب، وفق ما نقله البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية.

وأُبرم الاتفاق بين سوناطراك وشركة في.إن.جي هاندل أوند فرتريب ومقرها لايبزيغ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة في.إن.جي إيه.جي.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن مدة العقد أو قيمته.

واضطرت برلين إلى البحث عن موردين جدد بعدما توقفت عن استيراد الغاز الروسي الذي اعتمدت عليه لعقود عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويبلغ إنتاج الجزائر من الغاز 106 مليارات متر مكعب سنويا، بحسب بيانات سوناطراك.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الإسباني للجزائر بعد “تطبيع” العلاقات بين البلدين
منذ 8 ساعات
وزير الاقتصاد الألماني يتوجه إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة
7 - فبراير - 2024
الجزائر تؤكد أن وقف إطلاق النار في غزة أساس حل التوترات مع سوريا والعراق واليمن.. ومحادثات بين عطاف وبلينكن حول الموضوع
7 - فبراير - 2024
حماس تبحث مع الجزائر سبل تخفيف معاناة سكان غزة
6 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية