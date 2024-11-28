سوناطراك الجزائرية تعلن السيطرة على حريق بمنشأة للغاز جنوب البلاد

الجزائر: قالت شركة الطاقة الجزائرية (سوناطراك) المملوكة للدولة مساء الأربعاء، إنها تمكنت من السيطرة سريعا على حريق بمركب معالجة الغاز ” ألرار” بولاية إليزي جنوبي شرق البلاد، مؤكدة أن الشحنات الموجهة إلى العملاء المحليين والدوليين لم تشهد أي تذبذب.

وجاء في بيان لسوناطراك نشرته في موقعها على فيسبوك أن حريقا نشب بالخط رقم 1، في مركب معالجة الغاز “ألرار”، وأنه تم عزل هذا الخط تماما عن الخطوط الثلاثة الأخرى التابعة للمركب.

وأوضحت الشركة أنه “بمجرد إطلاق الإنذار، وبفضل يقظة أعوان سوناطراك، تم تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة على الفور، وهو نظام تعاون بين وحدات الشركة لإدارة الطوارئ والأزمات”.

ونوهت الشركة إلى أنها أوفدت فريقا من الخبراء إلى هذا المركب من أجل وضع خطة للعودة إلى الوضع الطبيعي، مشيرة إلى أن التحقيق جار لتحديد أسباب هذا الحادث.

(د ب أ)