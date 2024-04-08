اقتصاد | طاقة

سوناطراك الجزائرية وتوتال الفرنسية توقعان مذكرة تفاهم

8 - أبريل - 2024

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الجزائر: قالت شركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة الجزائرية ، اليوم الإثنين، إنها وقعت مع  توتال إنرجيز الفرنسية مذكرة تفاهم تجسد رغبة الطرفين في تعزيز شراكتهما وتوسيع مجالات تعاونهما.

وكشفت الشركة عن أن هذه المذكرة ” تنخرط في مسعى تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى تقييم وتطوير موارد المحروقات بمنطقة الشمال الشرقي لتيميمون، وذلك اعتمادا على منشآت المعالجة القائمة بالمنطقة”.

وأوضحت سوناطراك أن هذه المذكرة تهدف إلى ” وضع أطر التعاون بين الطرفين بغرض إبرام عقد محروقات في رقعة الاهتمام المحدد، وذلك في ظل القانون رقم 13-19 المنظم لأنشطة المحروقات”.

وتقوم سوناطراك وتوتال إنرجيز، باستغلال الرقع التعاقدية المتواجدة جنوبي الجزائر في إطار عقود الشراكة القائمة.

(د ب أ)

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  1. يقول إستثمار فرنسي في الصخراء الغربية⚽️:
    أبريل 9, 2024 الساعة 10:32 ص

    يبدو أن شراهة الشركات الفرنسية في تعزيز وجودها بالمغرب العربي كبير بعد أن تقلص دور فرنسا في الدول الإفريقية جنوب الصحراء⚽️
    لأنه بعد الإستثمار في الصحراء الغربية جاء دور الجزائر⚽️

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  2. يقول النقش في المعاني:
    أبريل 9, 2024 الساعة 10:46 ص

    فرنسا طردت من مالي والنيجر والغابون وبوركينا فاسو. فمتى تطرد من الجزائر.

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