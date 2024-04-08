سوناطراك الجزائرية وتوتال الفرنسية توقعان مذكرة تفاهم

الجزائر: قالت شركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة الجزائرية ، اليوم الإثنين، إنها وقعت مع توتال إنرجيز الفرنسية مذكرة تفاهم تجسد رغبة الطرفين في تعزيز شراكتهما وتوسيع مجالات تعاونهما.

وكشفت الشركة عن أن هذه المذكرة ” تنخرط في مسعى تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى تقييم وتطوير موارد المحروقات بمنطقة الشمال الشرقي لتيميمون، وذلك اعتمادا على منشآت المعالجة القائمة بالمنطقة”.

وأوضحت سوناطراك أن هذه المذكرة تهدف إلى ” وضع أطر التعاون بين الطرفين بغرض إبرام عقد محروقات في رقعة الاهتمام المحدد، وذلك في ظل القانون رقم 13-19 المنظم لأنشطة المحروقات”.

وتقوم سوناطراك وتوتال إنرجيز، باستغلال الرقع التعاقدية المتواجدة جنوبي الجزائر في إطار عقود الشراكة القائمة.

(د ب أ)