سوناطراك وأرامكو تخفضان السعر الرسمي لغاز البترول المسال في يوليو

موسكو: قال متعاملون إن شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة وأرامكو السعودية خفضتا أسعار البيع الرسمية لشهر يوليو/ تموز لغاز البترول المسال بنسبة 1-17 في المئة مقارنة بشهر يونيو/ حزيران بسبب ضعف الطلب ووفرة المعروض العالمي.

وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان في يونيو/ حزيران 50 دولارا ليصل إلى 400 دولار للطن بينما خفضت البوتان 65 دولارا إلى 735 دولارا للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال بنقاط غليان مختلفة.

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل أساسي كوقود للسيارات والتدفئة وكمادة أولية لإنتاج أنواع أخرى من البتروكيماويات.

وخفضت سوناطراك أسعار البيع الرسمية للبروبان لشهر يوليو/ تموز خمسة دولارات إلى 400 دولار للطن وخفضت أسعار البيع الرسمية للبوتان 70 دولارا إلى 335 دولارا للطن.

ويُستخدم سعر البيع الرسمي الذي تحدده أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود التوريد من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. أما سعر البيع الرسمي لسوناطراك فهو معيار لمنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.

(رويترز)