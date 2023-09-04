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سوناطراك وأرامكو ترفعان أسعار غاز البترول المسال في سبتمبر

منذ ساعة واحدة

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موسكو: قال متعاملون إن شركتي سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في سبتمبر/ أيلول بنسب تتراوح بين 13 إلى 22 بالمئة مقابل أغسطس/ آب وسط ارتفاع أسعار النفط وتراجع إمدادات غاز البترول المسال عالميا.

وزادت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان في سبتمبر/ أيلول 80 دولارا إلى 550 دولارا للطن، فيما قفز سعر البيع الرسمي للبوتان بمئة دولار إلى 560 دولارا للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من أنواع غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة وكلقيم في صناعة البتروكيماويات.

ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي للبروبان في سبتمبر/ أيلول 60 دولارا إلى 530 دولارا للطن فيما زادت سعر البيع الرسمي للبوتان 85 دولارا إلى 550 دولارا للطن.

ويستخدم سعر البيع الذي تحدده أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار سوناطراك كمعيار لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.

(رويترز)

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