سوناك: الضربات ضد الحوثيين “ضرورية” و”متناسبة”

لقطة شاشة لطائرة تقلع للانضمام إلى عملية التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية في اليمن، وتستهدف ميليشيا الحوثي، 12 يناير 2024- القيادة المركزية الأمريكية- عبر رويترز

لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ الضربات الأمريكيّة والبريطانيّة، ليل الخميس، ضدّ المتمرّدين الحوثيّين اليمنيّين الذين كثّفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، خلال الأسابيع الأخيرة، كانت “محدودة وضروريّة ومتناسبة”.

وقال سوناك في بيان: “رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربيّة بريطانيّة وأميركيّة”، مضيفاً: “هذا لا يمكن أن يستمرّ (…) لذا اتّخذنا إجراءات محدودة وضروريّة ومتناسبة دفاعاً عن النفس”.

وأشار سوناك، ليل الخميس الجمعة، إلى أنّ سلاح الجوّ الملكي نفّذ “ضربات ضدّ مواقع عسكريّة في اليمن يستخدمها المتمرّدون الحوثيّون”.

Israel has been shooting fishing boats from Gaza every day for almost 20 years to destroy its fishing industry and keep it economically de-developed. Now that the Houthis are giving Israel a taste of its own medicine, the U.S. invokes “freedom of navigation” to attack Yemen.… pic.twitter.com/sG9wD7E09n — Dan Cohen (@dancohen3000) January 12, 2024

وأردف رئيس الوزراء البريطاني أنّ “المملكة المتحدة ستدافع دوماً عن حرّية الملاحة والتدفّق الحرّ للتجارة”، واصفاً تصرّفات الحوثيّين بأنّها “غير مسؤولة” و”مزعزعة للاستقرار” و”تتسبّب في تعطيل كبير لطريق تجاري حيوي”، وبالتالي “زيادة أسعار المواد الخام”.

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، عبر منصّة إكس، إنّ أربع مقاتلات من طراز تايفون نفّذت، إلى جانب القوّات الأمريكيّة، “ضربات دقيقة” ضدّ موقعَيْن للحوثيّين.

وأضاف: “التهديد الذي تتعرّض له الأرواح البريئة والتجارة العالميّة أصبح كبيراً إلى درجة أنّ هذا الإجراء أصبح أكثر من ضروريّ. كان من واجبنا حماية السفن وحرّية الملاحة”.

🇬🇧🛫- Les images montrant les avions britanniques (typhons) décollant de #Chypre pour aller frappé le #Yémen🇾🇪 pic.twitter.com/YLGy2NNzzd — M@nu l'info 🌎 (@Manu_Officiel4) January 12, 2024

ومنذ أسابيع، يشنّ الحوثيّون هجمات بطائرات مُسيّرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، أو متّجهة إلى موانئ إسرائيليّة.

وينفّذ الحوثيّون هذه الهجمات قرب مضيق باب المندب الإستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّونها للضغط على إسرائيل بهدف وقف الحرب في غزّة.

لكنّ هذه الهجمات عرّضت للخطر الممرّ المائي الذي يُنقَل من خلاله ما يصل إلى 12% من التجارة العالميّة.

كان البنتاغون أعلن أنّ القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً بالستياً أطلقها، مساء الثلاثاء، المتمرّدون الحوثيون من اليمن باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

(أ ف ب)