سوناك: الضربات ضد الحوثيين “ضرورية” و”متناسبة”

لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ الضربات الأمريكيّة والبريطانيّة، ليل الخميس، ضدّ المتمرّدين الحوثيّين اليمنيّين الذين كثّفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، خلال الأسابيع الأخيرة، كانت “محدودة وضروريّة ومتناسبة”.

وقال سوناك في بيان: “رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربيّة بريطانيّة وأميركيّة”، مضيفاً: “هذا لا يمكن أن يستمرّ (…) لذا اتّخذنا إجراءات محدودة وضروريّة ومتناسبة دفاعاً عن النفس”.

وأشار سوناك، ليل الخميس الجمعة، إلى أنّ سلاح الجوّ الملكي نفّذ “ضربات ضدّ مواقع عسكريّة في اليمن يستخدمها المتمرّدون الحوثيّون”.

Israel has been shooting fishing boats from Gaza every day for almost 20 years to destroy its fishing industry and keep it economically de-developed. Now that the Houthis are giving Israel a taste of its own medicine, the U.S. invokes “freedom of navigation” to attack Yemen.… pic.twitter.com/sG9wD7E09n

— Dan Cohen (@dancohen3000) January 12, 2024