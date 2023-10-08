سياسة | دولي | أوروبا

سوناك: بريطانيا تقف إلى جانب إسرائيل “على نحو لا لبس فيه”

منذ 23 دقيقة

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

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ليفربول- إنكلترا: أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بإن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل “على نحو لا لبس فيه” في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وبأن لندن تعمل على ضمان أن يتحدث العالم بصوت واحد.
وقال مكتب سوناك في بيان بعد مكالمة هاتفية بين الزعيمين “أكد (سوناك) مجددا أن المملكة المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل بشكل لا لبس فيه في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية. كما عرض رئيس الوزراء على نتنياهو أي دعم تحتاجه إسرائيل”.
(رويترز)

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