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سوناك: مزيد من المساعدات لغزة يهيئ لوقف إطلاق نار “مستدام”- (فيديو)

21 - فبراير - 2024

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

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لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إنه من الضروري إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار “مستدام وحقيقي” في القطاع.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان.
وأفاد سوناك، بأن حكومته تبذل “كل ما بوسعها” لتحقيق “هدنة إنسانية فورية” في غزة.
وشدد على ضرورة “إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام وحقيقي” في القطاع.
وأشار سوناك، إلى أنه “ليس من مصلحة أحد الدعوة إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة ينهار خلال أيام أو أسابيع”.
وقال إنه “لا أحد يريد أن يرى القتال في غزة يستمر للحظة أطول مما هو ضروري، ولا أحد يريد أن يرى المدنيين الأبرياء يعانون”.

ومساء الثلاثاء، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” بمجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت عليه.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء، 29 ألفا و313 شهيدا و69 ألفا و333 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

(وكالات)

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