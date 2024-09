سوناك: مزيد من المساعدات لغزة يهيئ لوقف إطلاق نار “مستدام”- (فيديو)

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إنه من الضروري إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار “مستدام وحقيقي” في القطاع.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان.

وأفاد سوناك، بأن حكومته تبذل “كل ما بوسعها” لتحقيق “هدنة إنسانية فورية” في غزة.

وشدد على ضرورة “إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام وحقيقي” في القطاع.

وأشار سوناك، إلى أنه “ليس من مصلحة أحد الدعوة إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة ينهار خلال أيام أو أسابيع”.

وقال إنه “لا أحد يريد أن يرى القتال في غزة يستمر للحظة أطول مما هو ضروري، ولا أحد يريد أن يرى المدنيين الأبرياء يعانون”.



‘Some 30,000 people are dead, 70,000 injured and 1.4 million sheltering in Rafah, awating an imminent Israeli onslaught. Surely that doesn’t amount to self-defence?’

@StephenFlynnSNP calls on Rishi Sunak to support a ceasefire motion in Parliament tonight. pic.twitter.com/5Qm3z7hWOW

— LBC (@LBC) February 21, 2024