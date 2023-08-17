سوناك و محمد بن سلمان يتفقان على تعزيز علاقات البلدين واللقاء قريبا

إسطنبول: اتفق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز العلاقات بين البلدين واللقاء “في أقرب فرصة”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سوناك مع ابن سلمان لبحث تطوير لعلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بمجال الدفاع والأمن، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني.

وبحسب البيان، “تحدث سوناك مع الزعيم السعودي، الخميس، لبحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن”.

وتابع: “قال رئيس الوزراء وولي العهد إنهما سيواصلان العمل عن كثب لتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والسعودية، ويتطلعان إلى الاجتماع شخصيًا في أقرب فرصة”.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية أفادت بأن لندن وجّهت دعوة رسمية لولي العهد السعودي لزيارة بريطانيا.

فيما ذكرت صحيفة The Times of London البريطانية، الخميس، نقلاً عن مصادر في الحكومة (لم تسمّها) أن السلطات تعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري، لكنها أوضحت أنه لم يتم تحديد موعد.

(الأناضول)