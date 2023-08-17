سياسة | عربي | الخليج العربي

سوناك و محمد بن سلمان يتفقان على تعزيز علاقات البلدين واللقاء قريبا

منذ ساعتين

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

حجم الخط
0

إسطنبول: اتفق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز العلاقات بين البلدين واللقاء “في أقرب فرصة”.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سوناك مع ابن سلمان لبحث تطوير لعلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بمجال الدفاع والأمن، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني.
وبحسب البيان، “تحدث سوناك مع الزعيم السعودي، الخميس، لبحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن”.
وتابع: “قال رئيس الوزراء وولي العهد إنهما سيواصلان العمل عن كثب لتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والسعودية، ويتطلعان إلى الاجتماع شخصيًا في أقرب فرصة”.
وكانت تقارير إعلامية بريطانية أفادت بأن لندن وجّهت دعوة رسمية لولي العهد السعودي لزيارة بريطانيا.
فيما ذكرت صحيفة The Times of London البريطانية، الخميس، نقلاً عن مصادر في الحكومة (لم تسمّها) أن السلطات تعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري، لكنها أوضحت أنه لم يتم تحديد موعد.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لندن تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي الخريف المقبل
16 - أغسطس - 2023
سوناك عازم على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المانش
14 - أغسطس - 2023
بايدن يتوجه إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا من 9 إلى 13 يوليو
2 - يوليو - 2023
رئيس وزراء بريطانيا يعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط
1 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية