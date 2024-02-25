سوناك يدعو الدول الغربية لتشديد إجراءات مصادرة الأصول الروسية المجمدة

لندن: دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الدول الغربية لتشديد تطبيق إجراءات مصادرة الأصول الروسية المجمدة، ونقل العائدات إلى أوكرانيا لتمويل قطاعها الدفاعي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سوناك كتب في مقالة افتتاحية لصحيفة صنداي تايمز، نُشرت بمناسبة الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، أنه يتعين على الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا خلال عام 2022 “أن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بمصادرة مئات المليارات من الأصول الروسية المجمدة”.

وأضاف أن هذه العملية يمكن أن تبدأ بإرسال الفائدة المجمعة على الأصول المجمدة إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن دعوة سوناك دول مجموعة السبع للتوصل “لسبيل قانوني” لمصادرة الأصول المجمدة، يمكن أن تكون أمرا صعبا.

وكانت البنوك الدولية قد أثارت مخاوف بشأن هذه الخطط، محذرة الحكومة البريطانية من أن أي مصادرة للأصول الروسية الخاضعة للعقوبات يجب أن يكون لها أساس قانوني، وإلا سوف يؤدي ذلك لاضطراب النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى المؤسسات التي سوف تخضع لإجراء قانوني.

(د ب ا)