سوناك يزور إسرائيل ويتبنى روايتها: «واجبكم استعادة الأمن لدولتكم»

الناصرة – «القدس العربي»: تتواصل زيارات الزعماء الغربيين لإسرائيل، للانحياز إليها ودعم عدوانها على غزة، وآخرهم رئيس حكومة بريطانيا ريشي سوناك، الذي زار تل أبيب أمس الخميس، وتبنى مواقفها ورواياتها.

والتقى سوناك رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو. وخاطب الإسرائيليين بالقول: “هذا ليس حقكم بل واجبكم استعادة الأمن لـدولتكم”.

وزعم أن معاناة الإسرائيليين من “الأفعال الإرهابية” لا يمكن وصفها”، لافتا إلى “واجب الإسرائيليين استعادة المخطوفين”.

قال إن من “حق إسرائيل الدفاع عن نفسها”، معربا عن “ثقته بمواصلة التعاون بشكل وثيق ومواصلة الدعم لإسرائيل حتى تستعيد مخطوفيها”.

ومضى سوناك وهو يتماثل مع الرواية الإسرائيلية بالكامل كما فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن: “الفلسطينيون هم ضحية عمليات حماس ومن المهم أن نواصل تأمين ممر للمساعدات الإنسانية وأنا سعيد بأن بريطانيا ستقدم مساعدات للمنطقة وللجهات الصحيحة”.

رئيس الحكومة البريطانية، الذي اختار ارتداء قميص أبيض وربطة عنق بيضاء، بلون العلم الإسرائيلي قال: “نحن ندعم حقكم بالدفاع عن النفس. ملاحقة حماس وردعها وضمان أمنكم وأنا أعرف أنكم تتخذون كل الوسائل من أجل الامتناع عن المسّاس بالمدنيين واستهداف حماس فحسب”.

سوناك الذي تجاهل المذبحة المروعة في المستشفى المعمداني في غزة التقى مندوبين عن ذوي الأسرى الإسرائيليين، وقال لهم إن بريطانيا تقف لجانبهم.

وشكر نتنياهو سوناك على تضامنه مع إسرائيل، وجدد محاولاته شيطنة حماس: قائلا: “لقد حاربتم النازيين قبل 80 عاما وكل العالم دعم حربكم، وحماس هم النازيون الجدد وداعش الجديدة وفي عالمنا المعاصر ينبغي أن نقاتلهم معا فهذه حرب إسرائيل والعالم الغربي الحديث من أجل المستقبل”.

وواصل: “إسرائيل تقاتل عمليا قوة تديرها إيران التي تريد إعادة الشرق الأوسط سنوات للخلف”.

وتابع: “نحن نحتاج دعمكم المتواصل ونحن نقدّر لكم دفعكم قوات معززة للمنطقة. معا ننتصر وهناك أسرى بيد حماس ينبغي تحريرهم”.

وخلال لقائه مع رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، قال الأخير لسوناك، إنه “يرغب بطرح تغطية شبكة ب بي سي للكارثة الحالية، حيث ترفض الشبكة حتى الآن وصف عناصر حماس بالإرهابيين وتقول عنهم إنهم مقاتلو حماس”.

وزعم أن “هذا تشويه للحقائق فالحديث عن واحد من أسوأ التنظيمات الإرهابية في العالم”. وواصل: “في نظام ديمقراطي كما لديكم ولدينا أنت لا تستطيع التدخل، ولكن ينبغي أن تشهد بريطانيا صرخة مدوية ضد الإرهاب”.

كما قال هرتسوغ إن سوناك وصل إسرائيل في أقسى أوقاتها، وإنها ستتغلب وتنتصر في النهاية وعندها ستكون بأفضل ساعاتها”.

وردا على مهاجمة هرتسوغ لشبكة “بي سي سي” قال سوناك إن “ما خبرته إسرائيل لا يمكن وصفه. هو عمل إرهابي بربري ارتكبته حماس وينبغي تسمية الفظائه باسمها وهذا ما اعتقد به وسأواصل قوله. بهذه الروح نقف لجانب إسرائيل”.

وبعد زيارة سوناك، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي، جو بايدن وعدد من وزراء الدول الغربية، من المفترض أن يصل تل أبيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة للهدف ذاته.

وفي جردهم حساب زيارة بايدن لإسرائيل، دوافعها نتائجها وتبعاتها وأثمانها وكذلك زيارات رؤساء دول غربيين آخرين يستدل من تعلقيات المحللين الإسرائيليين البارزين أن أهم ما قدمه هؤلاء هو دعمهم المعنوي في لحظة فقد الإسرائيليون فيها ثقتهم بحكومتهم وبجيشهم بعد عملية “طوفان الأقصى”.

علاوة على أن بايدن جاء لـحماية إسرائيل من أعدائها ومن نفسها، أيضا خاصة أنها تملك قوة تدمير عسكرية كبيرة لكنها فاقدة الثقة بالنفس.

وهذه توليفة من شأنها أن تؤدي لاتخاذ قرارات انفعالية وارتكاب خاطئة، وهذا ما حذّر منه بايدن عدة مرات داعيا الإسرائيليين لتعلم الدروس من الأخطاء الأمريكية في العراق وأفغانستان.