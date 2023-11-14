سوناك يطالب إسرائيل بحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى غزة

بريطانيا: أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على ضرورة اتخاذ إسرائيل كافة التدابير لحماية المدنيين الأبرياء والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح سوناك في تصريح مساء الاثنين، أنه يجب على إسرائيل الدفاع عن النفس في إطار القانون الدولي، واتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين الأبرياء بما في ذلك في المستشفيات والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وأضاف أن بلاده ستواصل الضغط في الأمم المتحدة أو إسرائيل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وتحقيق وقف إطلاق النار.

وذكر أن بلاده مستعدة لاستخدام قواعدها في قبرص كنقطة انطلاق في تقديم المساعدات الإنسانية.

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.

(الأناضول)