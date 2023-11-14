سياسة | دولي | أوروبا

سوناك يطالب إسرائيل بحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى غزة

14 - نوفمبر - 2023

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

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بريطانيا: أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على ضرورة اتخاذ إسرائيل كافة التدابير لحماية المدنيين الأبرياء والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح سوناك في تصريح مساء الاثنين، أنه يجب على إسرائيل الدفاع عن النفس في إطار القانون الدولي، واتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين الأبرياء بما في ذلك في المستشفيات والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وأضاف أن بلاده ستواصل الضغط في الأمم المتحدة أو إسرائيل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وتحقيق وقف إطلاق النار.

وذكر أن بلاده مستعدة لاستخدام قواعدها في قبرص كنقطة انطلاق في تقديم المساعدات الإنسانية.

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.

(الأناضول)

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  1. يقول ابو تاج الحكمة الأول:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 11:08 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قال تعالى في كتابه العزيز
    ان الحسنات يذهبن السيئات.
    صدق الله العظيم
    اعلان الوزير الاول البريطاني أن بلاده مستعدة لاستخدام قواعدها في قبرص كنقطة انطلاق في تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة خبر سعيد للغاية إذا تحقق على ارض الواقع وتتحول القواعد العسكريه الى بصمات انسانيه واضحه

    رد

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