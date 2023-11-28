سياسة | دولي

سوناك يلغي اجتماعاً مع نظيره اليوناني.. ووزير بريطاني يأسف لاندلاع خلاف دبلوماسي بين البلدين 

28 - نوفمبر - 2023

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لندن: قال وزير في مجلس الوزراء البريطاني إنه “أمر مؤسف” أن يندلع خلاف دبلوماسي بشأن “رخاميات إلجين” (المعروفة أيضاً باسم رخاميات البارثينون)، وذلك بعد أن تجاهل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفادت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية بأنه قد تم إلغاء الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده اليوم الثلاثاء، بين الزعيم اليوناني ورئيس الوزراء البريطاني، بشكل غير متوقع، بعد تصريحات ميتسوتاكيس بشأن رخاميات البارثينون، التي يرغب في إعادتها من المتحف البريطاني إلى أثينا.

وعُرض عليه عقد لقاء مع نائب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، بدلاً من اللقاء المقرر، ولكنه رفض.

ويعني البروتوكول المعتاد، في الظروف الطبيعية، أن يلتقي رئيس الوزراء الزائر بسوناك، بدلاً من اللقاء مع وزير أقل مكانة.

(د ب أ)

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