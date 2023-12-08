سون هيونغ مين نجم توتنهام: عدم تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية “غير مقبول”

لندن: وصف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، مسيرة ناديه الخالية من الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بأنها “غير مقبولة”، وبدد في الوقت نفسه المخاوف بشأن حالته البدنية.

وعقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي، عاد توتنهام للهزائم من جديد في المسابقة، وخسر 1 / 2 أمام ضيفه ويستهام يونايتد، مساء أمس الخميس، في المرحلة الماضية للبطولة.

وعجز توتنهام عن الحفاظ على تقدمه بهدف في الشوط الأول أحرزه نجمه كريستيان روميرو في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعدما تلقى هدفين في الشوط الثاني من جاره اللندني.

وصرح مين لموقع “سبيرز بلاي” الإلكتروني البريطاني، اليوم الجمعة : “من غير المقبول أن تخسر 5 مباريات متتالية بتلك الطريق، بعدما سبق لك الفوز في 5 لقاءات متتالية. اشعر بالغضب لأنه لا ينبغي أن يحدث ذلك. أعتقد أننا افتقدنا للشراسة”.

وأضاف مين: “لا يكفي مطلقا أن تتقدم 1 / صفر في النتيجة بالدوري الإنكليزي الممتاز. يجب أن يعلم اللاعبون ذلك وينبغي أن أدرك هذا الأمر أيضا”.

وشدد: “أتيحت لنا الفرصة لإنهاء المباراة عمليا، لكننا كنا هادئين”.

وتابع: “كان يتعين علينا أن نتحلى بالشراسة، وأشعر أيضا بالمسؤولية. كان من المحزن جدا أن يستدير المشجعون ويعودوا لمنازلهم. لم يبدوا سعداء، وهو يجعلني أشعر بالأسف. نعم أنا أتحمل المسؤولية”.

واختتم نجم توتنهام حديثه، قائلا “اعلم أن الأمر يبدو جنونيا في 5 مباريات متتالية. أتمنى أن يكون درسا جيدا، وينبغي علينا أن نتحمل الخسارة. ليس هناك وقتا للندم على ما فعلناه. لذا علينا المضي قدما، وأن نبذل قصارى جهدنا يوم الأحد حتى نتقدم خطوة كبيرة للأمام”.

وتجمد رصيد توتنهام عند 27 نقطة في المركز الخامس، بفارق 9 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

(د ب أ)



