سون ينتقل إلى لوس إنجلوس في صفقة قياسية للدوري الأمريكي

لوس أنجلوس: أعلن توتنهام المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء انتقال مهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون إلى لوس أنجلوس بعقد طويل الأمد في أغلى صفقة في الدوري الأمريكي للعبة.

وقال توتنهام عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “لن نوفيك حقك من الشكر يا سوني”.

ولم يكشف الجانبان عن تفاصيل مالية، لكن صحيفة ذا أثليتيك قالت إن النادي الأمريكي دفع نحو 26.5 مليون دولار. وخاض سون (33 عاما) مباراته الأخيرة مع توتنهام في التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد وديا في كوريا الجنوبية في الثالث من الشهر الجاري.

وانضم سون إلى توتنهام في 2015 قادما من باير ليفركوزن في 2015 وقاد الفريق اللندني لحصد لقبه الأول منذ 17 عاما بعد الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو أيار الماضي.

وشارك قائد توتنهام السابق في 454 مباراة مع الفريق وسجل 173 هدفا، وفاز بجائزة هداف الدوري الممتاز في موسم 2021-2022.

(رويترز )