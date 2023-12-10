سويدي يواجه تهما في إيران بالتجسس لصالح إسرائيل

دبي: قالت وكالة أنباء إسنا الإيرانية اليوم الأحد إن مواطنا سويديا يعمل لدى الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات في إيران بالتجسس لصالح إسرائيل و”الإفساد في الأرض”، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.

تم اعتقال يوهان فلوديروس في أبريل 2022 بينما كان في إجازة بإيران.

وقال وزير الخارجية السويدي أمس السبت إن محاكمته بدأت.

(رويترز)