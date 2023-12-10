سويدي يواجه تهما في إيران بالتجسس لصالح إسرائيل

دبي: قالت وكالة أنباء إسنا الإيرانية اليوم الأحد إن مواطنا سويديا يعمل لدى الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات في إيران بالتجسس لصالح إسرائيل و”الإفساد في الأرض”، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
تم اعتقال يوهان فلوديروس في أبريل 2022 بينما كان في إجازة بإيران.
وقال وزير الخارجية السويدي أمس السبت إن محاكمته بدأت.
(رويترز)
الحل سهل و لكنهم لا يريدون الحلول. ما على السويد إلا أن تقوم بطرد السفير الفارسي و كل الدبلوماسيين الفرس و غلق السفارة السفارة الفارسية في استكهولم في خطوة أولى يتبعها إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة من بلاد الفرس و عدم السماح لطائراتهم بالتزود بالوقود في السويد أو الهبوط في مطارات السويد و اصدار بيان رسمي يطالب بعدم السفر الى بلاد الفرس لخطر التعرض للحبس أو التجنيد من المخابرات الإيرانية و هذا فقط كفيل بدب الذعر في نفوس الفرس. فهم لا يفهمون الا هذه اللغة.