سويسرا تتعادل مع اسكتلندا وتقترب من بلوغ دور الـ16 في “يورو 24”

كولونيا (ألمانيا): فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء منتخب اسكتلندا مع نظيره السويسري، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقامة حاليا في ألمانيا.

وبادر منتخب اسكتلندا بالتسجيل عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 11، لكن شيردان شاكيري أحرز هدف التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 26.

وبذلك، بقي منتخب سويسرا في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما سبق له الفوز 3 / 1 على المجر في الجولة الافتتاحية للمجموعة، في حين حصل منتخب اسكتلندا على أول نقطة في مشواره بالمجموعة، في المركز الثالث بجدول الترتيب، عقب تلقيه خسارة قاسية 1 / 5 في المباراة الافتتاحية للمسابقة أمام منتخب ألمانيا المتصدر برصيد 6 نقاط، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 في البطولة.

ويلعب منتخب اسكتلندا مباراته الأخيرة في المجموعة يوم الأحد القادم مع منتخب المجر متذيل الترتيب بلا نقاط، في حين يلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الألماني، حيث يكفيه التعادل فقط لبلوغ الأدوار الإقصائية دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وجاءت بداية المباراة هادئة، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب في ظل حذر متبادل من كلا المنتخبين.

وأنهى المنتخب الاسكتلندي هذا الحذر، عقب افتتاحه التسجيل في الدقيقة 13، عن طريق مكتوميناي.

ومن هجمة مرتدة قادها آندي روبرتسون، الذي انطلق بالكرة قبل أن يمررها إلى كالوم مكجريجور، الذي أرسل تمريرة عرضية لمكتوميناي، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، حاول فابيان شار، مدافع منتخب سويسرا، إبعادها لكنها سكنت شباك فريقه.

حاول منتخب سويسرا تنظيم صفوفه من جديد وسدد ريكاردو رودريجيز من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16، لكن الكرة مرت لخارج الملعب، قبل أن يحرز شاكيري هدف التعادل في الدقيقة .26

واستغل شاكيري تمريرة خاطئة من أنتوني رالستون، ليسدد مباشرة قذيفة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يمين أنجوس جان، حارس مرمى اسكتلندا.

حاول منتخب سويسرا استغلال حالة الارتباك التي طغت على أداء المنتخب الاسكتلندي عقب هدف التعادل، وسدد دان ندوي من داخل المنطقة في الدقيقة 32، حيث وضع الكرة على يسار جان، الذي قام بتحويل للكرة ببراعة لركنية لم تستغل.

وأحرز ندوي هدفا لسويسرا في الدقيقة التالية، لكن سرعان ما تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

بمرور الوقت، استعاد منتخب اسكتلندا اتزانه، وأضاع تشي آدامز فرصة محققة في الدقيقة 41، بعدما تابع ركنية نفذت عرضية من الجانب الأيسر، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن يان سومير، حارس مرمى سويسرا، كان لها بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 بين المنتخبين.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب منتخب اسكتلندا، لكن هجماته افتقدت للفاعلية في اللمسة الأخيرة.

وعلى عكس سير اللعب، سدد روبن فارجاس من على حدود المنطقة في الدقيقة 55، لكن الكرة ذهبت لأحضان جان، الذي وقف حائلا أمام اهتزاز شباكه بهدف آخر في الدقيقة 58 عن طريق ندوي، الذي وجه نفسه منفردا بالمرمى، لكن الحارس الاسكتلندي أبعد الكرة باقتدار لركنية.

وعاد فارجاس لتهديد مرمى اسكتلندا من جديد عن طريق تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 63، مرت فوق العارضة، ليرد منتخب اسكتلندا بركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى في الدقيقة 66، نفذت عرضية ليقابلها جرانت هانلي بضربة رأس، لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن.

بات منتخب اسكتلندا أكثر امتلاكا للكرة، بينما اعتمد لاعبو سويسرا على الهجمات المرتدة، التي سدد من خلالها ندوي تسديدة مفاجئة من داخل المنطقة في الدقيقة 77 علت العارضة بقليل.

وأحرز بريل إيمبولو هدفا لمنتخب سويسرا في الدقيقة 82، لكن سرعان ما ألغي بسبب التسلل، بينما أهدر زميله زكي العمدوني فرصة محققة لخطف النقاط الثلاث بعد لحظات من نزوله لملعب المباراة، بعدما تابع ركلة حرة من الجانب الأيمن، نفذت عرضية، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1 بين المنتخبين.

(د ب أ)