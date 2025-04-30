سويسرا: حظر حركة حماس بداية من 15 مايو

جنيف: أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء حظر حركة حماس ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو/ أيار المقبل.

وتأتي هذه الخطوة عقب إجراء مماثل في ألمانيا المجاورة، التي حظرت الحركة بعد أقل من شهر من الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي واقتياد حوالي 250 آخرين إلى قطاع غزة كأسرى.

ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد. وذكر مسؤولون أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.

(وكالات)