“سياح الفضاء” يعودون إلى الأرض بعد أول عملية سير خاصة- (صور وفيديو)

فلوريدا: أكمل فريق “بولاريس داون” التابع لشركة “سبيس إكس”، مهمته وعاد إلى الأرض ليحقق بذلك أول عملية سير في الفضاء تجريها شركة خاصة في العالم.

وأوضحت “سبس إكس” عبر حسابها بمنصة “إكس” الأحد، أن كبسولة دراغون التي تضم فريق “بولاريس داون” وبينهم الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جاريد إيزاكمان، هبطت في مياه خليج المكسيك قرب منطقة “دري تورتوغاس” في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومع استكمال المهمة، تم تسجيل إيزاكمان والمهندسة في سبيس إكس سارة غيليس باعتبارهما الشخصين رقم 264 و265 اللذان سارا في الفضاء.

وكانت مهمة “بولاريس داون” انطلقت في 10 سبتمبر/ أيلول الحالي من ولاية فلوريدا على متن صاروخ “فالكون 9”.

وفي 12 سبتمبر خرج إيزاكمان وبعده غيليس من الكبسولة وسارا في الفضاء بمساعدة حبل مربوط بهما.

وضم الفريق إلى جانب إيزاكمان وغيليس كل من المهندسين آنا مينون والطيار سكوت بوتيت.

(الأناضول)