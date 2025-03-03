مقتل اثنين في عملية دهس في ألمانيا- (صور وفيديو)

مانهايم (ألمانيا): قالت وسائل إعلام محلية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب بضعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة اليوم الاثنين بعد أن دهست سيارة حشدا من الناس في مدينة مانهايم بغرب ألمانيا ليطغى الحادث على احتفالات شهدت تواجدا أمنيا تأهبا لهجمات.

واحتجزت الشرطة سائق السيارة وقالت لاحقا إنه تصرف بمفرده ولم يظهر أي تهديد أوسع للجمهور. وقالت إن المشتبه به رجل ألماني يبلغ من العمر 40 عاما من ولاية رينلند بالاتيناته المجاورة.

وأعلن المدعي المسؤول عن التحقيق في عملية الدهس أن السائق يشتبه في أنه يعاني “مرضا نفسيا”. وقال “لدينا مؤشرات ملموسة إلى مرض نفسي يعانيه المنفذ، ولهذا السبب يركز التحقيق على هذا الجانب”، مستبعدا وجود دافع سياسي للعملية.

🇩🇪 Terror absoluto ahora mismo en Mannheim. La policía está acordonando la zona y evacuando a toda la población del perímetro afectado. Esta es la fotografía del vehículo que habría atropellado de forma intencionada a decenas de personas. pic.twitter.com/HSwJCUCr5R — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) March 3, 2025

ومسألة الأمن شاغل أساسي في ألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية بعد سلسلة من الهجمات العنيفة منها أيضا واقعة دهس بسيارة في ماغدبورغ في ديسمبر/ كانون الأول وأخرى في ميونيخ الشهر الماضي وواقعة طعن بمانهايم في مايو أيار 2024.

وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن الوزيرة ألغت مشاركتها في الاستعراض في كولونيا اليوم الاثنين، وهو الأكبر في ألمانيا، بسبب الأحداث التي شهدتها مانهايم.

واليوم الاثنين هو ما يعرف باسم الاثنين الوردي وهو ذروة موسم الكرنفال السنوي الذي تحتفل به المناطق الغربية والجنوبية ذات الأغلبية الكاثوليكية في ألمانيا، ويتضمن استعراضات لمجسمات تنطوي على معان كوميدية أو ساخرة من الشؤون السياسية الجارية.

وتضمن كرنفال هذا العام مجسمات تضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإيلون ماسك، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وارتدى آلاف المشاركين في الحفلات أزياء المهرجين التقليدية ورقصوا في شوارع كولونيا ودوسلدورف ومدن أخرى في غرب وجنوب ألمانيا قبل موسم الصوم الكبير.

(وكالات)