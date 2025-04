المنفذ “طبيب لاجئ سعودي اتهم برلين بأنها تريد أسلمة أوروبا”.. 5 قتلى و200 مصاب بحادث دهس بألمانيا- (فيديوهات)

برلين- “القدس العربي” ووكالات: شهد سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ حادثة مروعة، مساء الجمعة، حيث اقتحم سائق سيارة تجمعاً من الناس، ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات.

وقتل 5 أشخاص، على الأقل، بينهم طفل صغير في الثامنة، وأصيب ما لا يقل عن 200 آخرين، منهم 15 مصابًا بجروح خطيرة، و37 شخصًا بإصابات متوسطة، و16 شخصًا بإصابات طفيفة. وتم نشر إجمالي 100 من رجال الإطفاء و50 من أفراد خدمات الإنقاذ.

وقد وقعت الحادثة في تمام الساعة 19:04، عندما قاد الجاني سيارة من نوع BMW داكنة اللون لمسافة 400 متر داخل السوق المكتظ بالزوار.

وأظهر مقطع فيديو التقط عبر هاتف محمول اعتقال المشتبه به.

ويظهر في الفيديو رجل شرطة يوجه سلاحه نحو المشتبه به ويأمره بالاستلقاء على الأرض: “يديك خلف ظهرك!… ابق مستلقيا!”، ثم يستلقي الرجل على الأرض بجوار سيارة سوداء تبدو عليها أضرار واضحة، ويتبع التعليمات.

وبعد ذلك، يظهر الفيديو وصول تعزيزات أمنية وخروج العديد من أفراد الشرطة من سيارة الطوارئ وتطويقهم للمشتبه به المستلقي على الأرض. ويأمر أحد أفراد الشرطة زملاءه بعدم “الاقتراب إلى هذا الحد”.

طبيب نفسي لاجئ سعودي

أفادت مصادر أمنية أن المشتبه به في عملية الدهس، وهو رجل من مواليد 1974 يحمل جنسية سعودية، قد استأجر السيارة المستخدمة في الحادث قبل فترة وجيزة. كما تم العثور على حقيبة في المقعد الأمامي للسيارة، ويجري فحص محتوياتها.

وبحسب معلومات شبيغل، فإن الرجل الذي تم اعتقاله بعد الهجوم المزعوم ولد في مدينة الهفوف السعودية. طالب عبد المحسن، كما يُدعى بحسب معلومات شبيغل، جاء إلى ألمانيا في مارس/آذار 2006. وتم الاعتراف به كلاجئ في يوليو 2016. وهو متخصص في الطب النفسي والعلاج النفسي.

وقالت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت تمارا زيتشانغ للصحافيين إن المشتبه به طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عاما، جاء إلى ألمانيا لأول مرة عام 2006.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم. وذكرت محطة “إم دي آر” المحلية أن المشتبه به لم يكن معروفا لدى السلطات الألمانية باعتباره متشددا، بل إنه نشر آراء على شبكات التواصل الاجتماعي تندد بمخاطر “الأسلمة” وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وانتشرت على مواقع التواصل صور لمنشورات غاضبة له على حسابه “إكس” يذهب فيها لمهاجمة ألمانيا والادعاء أنها “تقوم بأسلمة أوروبا”، وأنها “تستهدف من ينتقد الإسلام، واللاجئين السعوديين، وحركة المسلمين السابقين السعوديين “.

وبدا أن حسابا باسمه على “أكس” ما زال موجودا، ساعات بعد العملية، بل وكان من الأكثر تداولا على المنصة، وفيه تغريدات تحتوي على تهديدات واضحة تعود إلى شهور.

