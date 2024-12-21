المنفذ “طبيب لاجئ سعودي اتهم برلين بأنها تريد أسلمة أوروبا”.. 5 قتلى و200 مصاب بحادث دهس بألمانيا- (فيديوهات)

برلين- “القدس العربي” ووكالات: شهد سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ حادثة مروعة، مساء الجمعة، حيث اقتحم سائق سيارة تجمعاً من الناس، ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات.
وقتل 5 أشخاص، على الأقل، بينهم طفل صغير في الثامنة، وأصيب ما لا يقل عن 200 آخرين، منهم 15 مصابًا بجروح خطيرة، و37 شخصًا بإصابات متوسطة، و16 شخصًا بإصابات طفيفة. وتم نشر إجمالي 100 من رجال الإطفاء و50 من أفراد خدمات الإنقاذ.
وقد وقعت الحادثة في تمام الساعة 19:04، عندما قاد الجاني سيارة من نوع BMW داكنة اللون لمسافة 400 متر داخل السوق المكتظ بالزوار.
وأظهر مقطع فيديو التقط عبر هاتف محمول اعتقال المشتبه به.
ويظهر في الفيديو رجل شرطة يوجه سلاحه نحو المشتبه به ويأمره بالاستلقاء على الأرض: “يديك خلف ظهرك!… ابق مستلقيا!”، ثم يستلقي الرجل على الأرض بجوار سيارة سوداء تبدو عليها أضرار واضحة، ويتبع التعليمات.
وبعد ذلك، يظهر الفيديو وصول تعزيزات أمنية وخروج العديد من أفراد الشرطة من سيارة الطوارئ وتطويقهم للمشتبه به المستلقي على الأرض. ويأمر أحد أفراد الشرطة زملاءه بعدم “الاقتراب إلى هذا الحد”.
طبيب نفسي لاجئ سعودي
أفادت مصادر أمنية أن المشتبه به في عملية الدهس، وهو رجل من مواليد 1974 يحمل جنسية سعودية، قد استأجر السيارة المستخدمة في الحادث قبل فترة وجيزة. كما تم العثور على حقيبة في المقعد الأمامي للسيارة، ويجري فحص محتوياتها.
وبحسب معلومات شبيغل، فإن الرجل الذي تم اعتقاله بعد الهجوم المزعوم ولد في مدينة الهفوف السعودية. طالب عبد المحسن، كما يُدعى بحسب معلومات شبيغل، جاء إلى ألمانيا في مارس/آذار 2006. وتم الاعتراف به كلاجئ في يوليو 2016. وهو متخصص في الطب النفسي والعلاج النفسي.
المنفذ اسمه طالب عبد المحسن ولم يكن معروفا لدى السلطات الألمانية باعتباره متشددا، بل ظهرت منشورات غاضبة له هاجم فيها ألمانيا وادعى أنها “تقوم بأسلمة أوروبا”، وأنها “تستهدف من ينتقد الإسلام”
وقالت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت تمارا زيتشانغ للصحافيين إن المشتبه به طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عاما، جاء إلى ألمانيا لأول مرة عام 2006.
ولم يتضح الدافع وراء الهجوم. وذكرت محطة “إم دي آر” المحلية أن المشتبه به لم يكن معروفا لدى السلطات الألمانية باعتباره متشددا، بل إنه نشر آراء على شبكات التواصل الاجتماعي تندد بمخاطر “الأسلمة” وفقا لوسائل إعلام ألمانية.
وانتشرت على مواقع التواصل صور لمنشورات غاضبة له على حسابه “إكس” يذهب فيها لمهاجمة ألمانيا والادعاء أنها “تقوم بأسلمة أوروبا”، وأنها “تستهدف من ينتقد الإسلام، واللاجئين السعوديين، وحركة المسلمين السابقين السعوديين “.
وبدا أن حسابا باسمه على “أكس” ما زال موجودا، ساعات بعد العملية، بل وكان من الأكثر تداولا على المنصة، وفيه تغريدات تحتوي على تهديدات واضحة تعود إلى شهور.
🚨#BREAKING: INSANE footage shows the moment a car RAN OVER multiple CIVILIANS in Magdeburg, Germany! pic.twitter.com/EHsQ4BPV6v
— The Saviour (@stairwayto3dom) December 20, 2024
🚨#BREAKING: Footage has emerged showing the arrest of one of the drivers involved in the car attack at the Christmas market in Magdeburg, Germany
Initial reports are that the attacker is linked to the Islamic State, which has “mysteriously” made a comeback after the fall of the… pic.twitter.com/kY7MxIUmm6
— The Saviour (@stairwayto3dom) December 20, 2024
🔻 #ألمانيا : شخص يدهس جعع من الناس في احتفاليات عيد الميلاد في ماغديبورغ مما أسفر عن مقتل أكثر من 11 شخصًا وإصابة 60 آخرين
تم القبض على المنفذ
حتى الآن خلفيته غير معروفة pic.twitter.com/zxqwIeXS3t
— المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) December 20, 2024
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تضامنه مع الضحايا وأسرهم، مشيراً إلى أن الأخبار الواردة من ماغديبورغ “مروعة”. وقدم شكره لفرق الإنقاذ والإسعاف على جهودهم الحثيثة في موقع الحادث.
تم تحويل المصابين إلى مستشفى جامعة ماغديبورغ، حيث بدأت الفرق الطبية في استقبال الحالات الطارئة. وأكد المتحدث باسم المستشفى أن الجهود مستمرة لتوفير الرعاية اللازمة، مع تجهيز المزيد من أسرة العناية المركزة.
كإجراء احترازي، تم إخلاء سوق عيد الميلاد في مدينة إرفورت بعد الحادث، رغم عدم وجود تهديد مباشر.
وصرح وزير الداخلية في ولاية تورينغن أن الإجراء تم بناءً على طلب المنظمين.
دعت وزيرة الداخلية نانسي فايسر مؤخرًا مرارًا وتكرارًا إلى توخي اليقظة عند زيارة أسواق عيد الميلاد. وقال السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لا توجد حاليا مؤشرات ملموسة على وجود خطر. “لكن بالنظر إلى المستوى العالي من التهديد نظريا، لا يزال لدينا سبب لنكون يقظين للغاية ونتخذ إجراءات متسقة لضمان أمن
وأعربت السعودية السبت عن “إدانتها” لواقعة الدهس في سوق بمدينة ماغدبورغ الألمانية، مبديةً “تضامنها” مع برلين.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر منصة إكس، “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس… معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا. وتؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف”.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا. pic.twitter.com/qShxcSrMcL
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 20, 2024
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن “تعاطفها مع الضحايا” بعد الهجوم “الوحشي والجبان” على سوق عيد الميلاد.
وعبرت فون دير لاين على موقع إكس عن تعازيها لأقارب الضحايا وأصدقائهم، ووجّهت الشكر للشرطة وخدمات الإنقاذ.
ودعت فون دير لاين، وهي سياسية ألمانية محافظة تتولى قيادة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى “التحقيق في عمل العنف” ومعاقبته بشدة.
وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته عن تعازيه للمستشار الألماني أولاف شولتس.
وكتب روته على موقع “إكس” “تعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم… الناتو يقف مع ألمانيا”.
Horrific scenes from a Christmas market in #Magdeburg. I have reached out to @Bundeskanzler to offer my condolences. My thoughts are with the victims and their families. #NATO stands with #Germany.
— Mark Rutte (@SecGenNATO) December 20, 2024
من العجائب إن طبيب نفساني يأتي من أرض الحرمين يتهم ألمانيا بأسلمة أوربا وكل منشورته يظهر التعاطف مع حزب البديل
هه مريض نفسي بامتياز، سمعة سيئة جدا للعرب 😓
هاد واحد محنون العاده
،sorry for this tragedy…
Ouns bylaeid.. our condolences
للأسف علئ هذه الحادثه آلتي تعارض المبادئ الإنسانية والعربيه والإسلامية…
نواسي أهل الضحايا كما نأمل الشفاء العاجل للمصابين…
معظم أطباء النفس يصابون بحالات عصبيه نفسيه لما يعالجون من حالات تؤثر علئ نفسيه الطبيب للأسف
أكيد هذا العمل خارج عن وعيه..علينا دراسته دوافع النفسية والعقلية لهذا الشخص..
كما. نناشد الحكومه الالمانيه بوقف الإمداد العسكري الكيان الوحشي الهمجي النازي العنصري البربري الصهيوني الذي بالسلاح الأماني يرتكب الاباده الجماعية للفلسطينين وهذا أيضا غير سليم
علينا جميعا بوقف سفك دماء الإنسان أينما كان
الإنسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نخافظ علي أنفسنا…
هذا الشخص مريض نفسي، يكون قد تخلى عن الدين الإسلامي.
ماذا نستنتج لو أنّ الأحداث التي وقعت مفبركة وأن هذا الرجل حرفت أقواله ، والعكس هو الصحيح ، ألمانيا أكبّر دولة أوروبيّة تحارب الإسلام والمسلمين ، والدليل قمعها لأي شخص يتعاطف مع أهلّ فلسطين والحرب على غزة . وأنا أعتقد أنّ هناك تلفيق في في ماذا حدث.وأن اللوبي الصهيوني له يد في الحدث تزامنا مع الأحداث الأخيرة في سوريا ، والله ورسوله أعلم.
لاسك بأن الضحايا المدنيين شئ غير مقبول فى اى زمان ومكان .كل هؤه الادانات الواسعه من حكومه المانيا ومستشارها ومن العجوز فوندرلاين المفوضه الساميه للاتحاد الاوروبى ؟! ولكن فوندر لاين هى من تؤيد حرب الاباده الجماعيه فى غزه علنا وسرا وحكومه المانيا تبارك مشاركه فعليه فى تلك الحرب بتزويد حكومه نتانياهو النازبه بالاسلحه والدعم فى كل المجالات ؟! لم نسمع من المانيا اى ادانه لقتل وجرح ما يزيد عن 150000 من الأبرياء المدنيين فى غزه وفلسطين؟!سياسه العهر او العهر السياسى لا فرق؟!
الملفت لي في الإدانات ما ورد عن امين عام حلف الناتو.
وكأن ألمانيا في حرب.
هكذا أعمال من مرضى في العقول تزيد حدة كره الاجانب و خصوصا المسلمين منهم ، فهنا يتم فرز وتصنيف الحوادث حسب العرق والدين لمرتكبيها.