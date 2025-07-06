سياسية كردية معارضة تتهم حكومة كردستان بـ«سرقة وتزوير» في ملف النفط

بغداد ـ «القدس العربي»: اتهمت السياسية الكردية المعارضة، زعيمة كتلة «حركة الجيل الجديد» في البرلمان الاتحادي، حكومة كردستان العراق، بـ«سرقة وتزوير» الملفات المتعلقة بنفط الإقليم، محمّلة إياها مسؤولية الظروف المعيشية الصعبة لأهل «كردستان» مشيرة إلى نيّة الحكومة الاتحادية في بغداد حسم هذه الملفات.

وتحدثت سروة عبد الواحد في مؤتمر صحافي، عن تفاصيل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان والنقاط العالقة بين الطرفين وأبرز العقبات التي تعترض طريق استئناف تصدير النفط الكردي وصرف مرتبات الموظفين الأكراد.

الالتزام بقانون الموازنة

وقالت: «لقد طلبت الحكومة الاتحادية من إقليم كردستان الالتزام الكامل بقانون الموازنة العامة للعراق، والذي، كما تعلمون، صوتت لصالحه جميع الأطراف.

كما تطالب بالالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، التي طلبت من حكومة الإقليم الالتزام الكامل بنسبة 100٪ بهذه القرارات».

وفيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أبلغ الإقليم بغداد أن «كمية النفط المنتج في إقليم كردستان تبلغ 282 ألف برميل يومياً، لكننا نعلم أن أكثر من 400 ألف برميل يُنتج في إقليم كردستان» حسب عبد الواحد التي أشارت إلى إنه «رغم ذلك، قالت بغداد أنا مقتنعة برقم 282 ألف برميل.

من فضلكم، سلموا هذا الرقم لبغداد».

وأكدت أن الإقليم أبلغ السلطات الاتحادية بأنه سيسلمها 50 ألف برميل يوميًا فقط، وأنه يحتاج إلى 115 ألف برميل يوميًا للإنتاج المحلي للاستخدام الداخلي، ولنفط التدفئة، والبنزين، ومسائل أخرى مطلوبة في إقليم كردستان.

قالت إنها تتحمل مسؤولية الظروف المعيشية الصعبة لأهل الإقليم

ووفق ذلك فإن المجموع يصل إلى 165 ألف برميل، وفق السياسية الكردية التي أفادت بأنه «أما الـ 120 ألف برميل المتبقية، فوفقًا لحساباتهم الخاصة، يتصرفون بها بأنفسهم ولا يسلمونها لبغداد».

وأضافت أنه «وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية، فإن كمية النفط المطلوبة للإنتاج المحلي (في إقليم كردستان) تبلغ 42 ألف برميل فقط، ومع ذلك، تدعي حكومة الإقليم حاليًا أنها تحتاج إلى 115 ألف برميل» وعلى إثر ذلك «قدمت الحكومة الاتحادية اقتراحًا، في الاجتماعات، وقالوا: أعطوني الـ 42 ألف برميل، وسأقوم بفتح فرع لشركة توزيع المنتجات النفطية في أربيل، وسأخفض سعر النفط إلى السعر نفسه في المحافظات العراقية الأخرى، وسأخفض أيضًا سعر البنزين، وبالتالي، يصبح سعر البنزين والنفط كما في بغداد، حيث السعر أقل من 500 دينار» غير أن سلطات الإقليم رفضت ذلك.

وبشأن ملف مرتبات الموظفين الأكراد المتأخرة منذ أكثر من شهرين، أشارت عبد الواحد إلى أن الحكومة الاتحادية طلبت من الإقليم البدء في «عملية التوطين (في البنوك) فبدون التوطين، لا يمكنهم إرسال الرواتب إلى إقليم كردستان، لكن مسرور (رئيس حكومة الإقليم) لا يوافق على هذا، كما تعلمون، يُجبر الناس على فتح حسابات (حسابي)» وهو مشروع مصرفي خاص بالإقليم.

وأضافت: «بغداد لا تعترف بـ(حسابي) وتقول إنه يجب توطين الرواتب. ولهذا، قالوا: لن نقوم بالتوطين دفعة واحدة. امنحونا من ثلاثة إلى أربعة أشهر، خلال هذه الفترة، يجب نقل حسابات جميع متلقي الرواتب في إقليم كردستان إلى المصارف الاتحادية، وسنقوم نحن بإرسال الرواتب مباشرة إلى متلقي الرواتب في إقليم كردستان».

واعتبرت أن «هذه نقطة حاسمة وضرورية لمتلقي الرواتب في إقليم كردستان، وقد تم رفضها أيضًا. قالوا: لا، نحن لا نوافق على هذا» في إشارة إلى السلطات الكردستانية.

وتحدّثت السياسية الكردستانية المعارضة عن ملف الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان، موضحة أنه «وفقًا للتقارير المتوفرة لدى الحكومة الاتحادية، تبلغ الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان 450 مليار دينار شهريًا، من هذه الـ 450 مليارا (أكثر من 343 مليون دولار) طلبت الحكومة الاتحادية من الإقليم إرسال 200 مليار إلى بغداد واستخدام الـ 250 مليار المتبقية لإقليم كردستان. حتى الآن، لم يكن هناك أي رد على هذا أيضًا».

وأكدت أن «الحكومة الاتحادية أعدّت مسودة اتفاق أخرى. في هذه المسودة، تم تضمين النقاط التي ذكرتها مرة أخرى، وجميع الحلول موجودة في هذه المسودة. وهم ينتظرون من حكومة إقليم كردستان منتهية الصلاحية أن توقع عليها، ربما اليوم أو غدًا، حتى يمكن وضعها على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء والتصويت عليها».

وبناءً على هذا التصريح من الحكومة الاتحادية، ترى عبد الواحد أنه «إذا تم اتخاذ قرار بشأن هذه المسودة يوم الثلاثاء، بعد موافقة الإقليم عليها، ففي يوم الأربعاء، سيوقف إقليم كردستان صادرات نفطه، وسيتدفق النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وفي اللحظة نفسها التي تتلقى فيها بغداد إشعارًا بأن النفط قد بدأ بالتدفق، سيتم إيداع راتب شهر واحد في حساب إقليم كردستان، وبعد ذلك مباشرة، ستتبع رواتب الأشهر اللاحقة بالتسلسل».

حكومة غير مسؤولة

وشددت على ضرورة أن «يعرف جميع أهل إقليم كردستان هذه الحقيقة. يجب أن يعرفوا أن سبب عدم التوصل إلى هذا الاتفاق، وغياب الرواتب، والظروف المعيشية الصعبة لأهل إقليم كردستان في هذا الوقت، هو أن حكومة مسرور وقوباد (نائب رئيس حكومة كردستان) من أجل مصالحها الخاصة، ولأنها حكومة فاشلة وغير كفوءة، ولأنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الحكم. حكومة غير مسؤولة لا يمكنها تحمل عواقب الاتفاقات التي أبرمتها بنفسها سابقًا».

وتابعت: «لقد وافقوا هم أنفسهم على قانون الموازنة العامة، وما قلته ليس خارجًا عما ورد في قانون الموازنة العامة للعراق، الذي دافع عنه الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قائلين إنه أفضل قانون أقرّوه» معتبرة أنه «إذا تم تنفيذ هذه النقاط، فبالنسبة لموازنة عام 2026، سيتم دمج هذه القضايا مرة أخرى في قانون الموازنة».

وكشفت عن «رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد هذه الحكومة الفاشلة (حسب وصفها). ونحن على اتصال مستمر مع الأطراف المسؤولة في الحكومة الاتحادية، ولن نتخلى عن شعبنا. سنسعى جاهدين لإيصال أي معلومات نحصل عليها إلى شعب إقليم كردستان ليعرفوا في أي مرحلة نحن وإلى أين يتجه هذا الاتفاق».

وبيّنت عبد الواحد أنه «تم إرسال نصف راتب شهر شباط/ فبراير إلى إقليم كردستان، هذا بصرف النظر عن جميع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان وإيرادات النفط التي، حتى اليوم، أخبروا المسؤولين في بغداد ـ وأرسلت لهم مقطع فيديو للشاحنات التي تنقل النفط إلى خارج البلاد ـ قالوا: هذه حكومتكم، إنهم يسرقون منكم، ومع ذلك يطالبوننا ويضغطون علينا لإرسال الرواتب. الضغط يمارس على الحكومة الخطأ».

لن نتخلى عن شعبنا

وأفادت أيضاً بأن «ما قمنا به نحن، الجيل الجديد، والضغط الذي مارسناه على هذه الحكومة الفاشلة، وضغطنا المستمر في بغداد لإنقاذ الشعب من هذه المأساة. لن نتخلى عن شعبنا. نحن دائمًا مع شعبنا. وإن شاء الله، في الانتخابات المقبلة، إذا حصلنا على أغلبية الأصوات وشاركنا في الحكومة الاتحادية بضمان، حينها سنعرف كيف نتعامل مع هذه القضايا في بغداد وكيف يمكننا أن نكون صوتًا حازمًا لشعب إقليم كردستان داخل مجلس الوزراء».

وختمت بالقول: «بعد 33 عامًا من الحكم الفاشل والسرقة والتزوير، تمد الحكومة الاتحادية في بغداد الآن يد المساعدة لشعب إقليم كردستان، راغبةً في إنقاذهم من هذه الكارثة، لذلك من الضروري أن تُظهر هذه الحكومة الفاشلة (حكومة كردستان) منتهية الصلاحية القليل من الغيرة والكرامة وتنهي هذه المحنة التي يعانيها شعب إقليم كردستان».